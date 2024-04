Saint-Hippolyte. Un carnaval en musique et en couleurs

Le carnaval a battu son plein dans le bourg, samedi, où une troupe joyeuse costumée et maquillée s’est rassemblée, puis a déambulé en musique avec les instruments amenés par les participants.

Musique traditionnelle et farandoles

Jeux et danses se sont rajoutés au défilé, ainsi qu’un goûter pour les enfants, et le pot de l’amitié. Puis parents et enfants ont brûlé Monsieur Carnaval. En soirée, tout le monde s’est retrouvé à la salle des fêtes pour un repas partagé. Après quoi, elle s’est transformée en piste de danse, au son des musiciens d’Aurillac et du bal trad.

Musiques traditionnelles, rondes et farandoles, les danseurs de tous âges ont mis l’ambiance, jusqu’à tard dans la nuit. Les participants remercient les bénévoles de l’association "O païs" pour la préparation de ce jour de fête.