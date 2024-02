"Compostelle et après ?" : le réalisateur aveyronnais Thierry Noguéro présente son premier long métrage ce 17 février

C'est ce samedi 17 février à Saint-Hippolyte à 15 h, à la salle des fêtes.



L’association OPaís invite à une soirée ciné-débat, samedi 17 février, à 15 heures, à la salle des fêtes de Saint-Hippolyte pour la projection du film "Compostelle et après ?", une comédie initiatique de 1 h 40 réalisée par l’Aveyronnais Thierry Noguéro.

Hébergeur sur le chemin de Compostelle

Une rencontre et un échange sont prévus avec le réalisateur après la projection : Thierry Noguéro, hébergeur sur le chemin de Compostelle depuis 15 ans, écrivain et réalisateur indépendant, est basé à Saint-Chély-d’Aubrac.

Son premier long métrage

Passionné par le cinéma et l’audiovisuel depuis son plus jeune âge, "Compostelle et après ?" est son premier long métrage.

Le film raconte l’histoire de Lucie, une jeune femme de 28 ans, qui vient de finir le chemin de Compostelle, période formidable, 70 jours d’aventure !

De retour dans sa ville du sud de la France en période de Covid, elle a la nostalgie du chemin bien qu’elle n’ait pas trouvé toutes les réponses aux questions qu’elle se posait. Elle rêve d’un monde sans argent, solidaire et proche de la nature.

Flash-back sur Compostelle et dans sa quête de sens et d’amour sur son chemin de l’après… et après ? Ce film drôle et touchant explore les thèmes de l’amitié, de la découverte de soi et du cheminement personnel.

Libre participation.