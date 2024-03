Saint-Hippolyte. Le club de loisirs et de gymnastique a célébré 2024, l’année du dragon

À Saint-Hippolyte, c’est l’année du Dragon de Bois pour les adhérents du Club de Loisirs et de Gymnastique de St-Hippolyte !

Il y a quelques de cela, après leur cours de QI gong, les pratiquants ont fêté avec joie et bonne humeur le Nouvel an chinois avec leur professeur Ghislaine Pezet autour d’un repas préparé par le traiteur Grialou.

Dans des bols et armés de baguettes, ils ont dégusté raviolis chinois et nems, bœuf au gingembre et pousses de bambou, riz cantonais, puis litchis, jujubes et nougat chinois.

Selon la légende dans la culture populaire chinoise, le dragon est considéré comme un symbole de puissance, de chance et de prospérité ; alors 2024 s’annonce comme une année de chance et de renouveau. Nous le souhaitons tous !