Saint-Hippolyte. Aide à domicile : un métier passionnant à découvrir

"On ne peut plus se passer de l’aide à domicile de l’ADMR, c’est notre rayon de soleil. C’est une visite que nous attendons". Et d’ajouter, "elles nous aident beaucoup car notre santé ne nous permet plus d’assurer toutes les tâches de la maison." Ce sont souvent les propos que tiennent les clients de l’ADMR.

Pour l’aide à domicile, les journées sont variées.

Les interventions peuvent être d’une demi-heure heures à 2 heures suivant les plans d’aides attribuées ou les heures souhaitées par chacun. Les tâches varient aussi ; ménage, repassage, préparation des repas, accompagnement etc. Toujours dans la bonne humeur et dans l’esprit de rendre service. "Ce travail est agréable, les gens sont sympas et très accueillants". Entend-on de la part des aides à domicile." Un métier qui mérite d’être connu. N’hésitez pas à venir travailler pour l’ADMR ; "il y a une bonne ambiance", précisent-elles. C’est vrai que ce métier a beaucoup évolué pour le rendre agréable. C’est pourquoi, toute personne, homme ou femme qui cherche à travailler, peut se renseigner à la maison des services ADMR, 16 Quai du Lot.

Contact au 05 65 51 62 21 ou au 06 88 14 41 42 ; Prendre rendez-vous, en fonction de ses disponibilités.