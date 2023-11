Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Le ministre Stanislas Guerini en visite à la Maison France services

Lors de son déplacement consacré aux services publics en zone rurale, en Aveyron, le ministre de la Transformation et de la Fonction publique, Stanislas Guerini, a lancé une grande campagne d’affichage et digitale pour faire connaître davantage le réseau France services auprès des Français. Il était ainsi en visite à la maison France services, au centre social du pays d’Olt.

Le maire, Marc Bories, et une partie de son conseil municipal, le président de la communauté de communes des Causses à l’Aubrac et vice-président du conseil départemental, Christian Naudan, l’ont accueilli ainsi que le représentant de l’État, le préfet de l’Aveyron, Charles Giusti, et le président du conseil départemental, Arnaud Viala.

À cette occasion, il est venu à la rencontre des agents de la maison France services locale, où il a longuement échangé avec eux sur leur expérience et l’évolution de la structure car, cette maison des services a été en janvier 2020 l’une des premières labellisée en France en milieu rural. Ensuite, la délégation a fait une brève visite de la bourgade par un temps pluvieux puis, s’est ensuite rendue à la mairie, salle des Illustres où, le ministre lançait la campagne nationale d’affichage consacrée au réseau France services. Après les différents discours, il a échangé avec les élus du territoire.

Un site internet à destination du grand public est mis en ligne pour aider les Français à trouver simplement la Maison France services la plus proche de chez eux et à s’informer sur l’offre de services en visitant : www.france-services.gouv.fr/