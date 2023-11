A Londres, on vous rembourse si on ne vous sert pas en moins d'une heure au restaurant

(ETX Daily Up) - L'initiative est pour le moins insolite : un bistrot situé dans le coeur de la capitale britannique vient de lancer un menu qui n'a pas attrait à l'offre culinaire mais au temps de service. Si les clients ne sont pas servis en moins de 60 minutes - entrée, plat et dessert compris, ils sont remboursés !

On connaissait le menu en trois temps mais aussi le déroulé terre/mer, sinon le tout veggie. Dans les restaurants gastronomiques, il y a le fameux menu dégustation, ou celui à l'aveugle quand on veut se laisser surprendre, à moins d'opter dans certains établissements pour le menu du chef. Bref, un menu est généralement une trame culinaire qui trouve son intitulé dans le contenu…

Voici désormais… le menu en 60 minutes. De quoi mettre la rate au court-bouillon en cuisine puisque cette formule oblige la brigade à ne pas perdre une minute pour servir les clients. D'habitude, le facteur temps est un critère de fonctionnement dans les chaînes de restauration rapide, mais c'était sans compter sur l'inventivité du patron d'un bistrot londonien.

Dans le quartier de Covent Garden, le bistrot Pivot, qui fait aussi office de bar, attire tous les regards depuis son annonce fracassante qui lui promet une belle visibilité : assurer de servir ses clients en moins d'une heure, et à défaut les rembourser si le "contrat" n'est pas respecté. Une démarche qui ne peut pas passer inaperçue dans un pays en proie à une inflation plus intense par rapport à ses voisins européens, évaluée à 6,7% en septembre dernier et jusqu'à +12,1% pour l'alimentation, selon les données du parlement britannique. L'été dernier, le Telegraph avait même révélé que les prix avaient augmenté plus vite dans les restaurants que dans les supermarchés.

D'une valeur de 29,50 livres, le menu dit "60 minutes" comprend des assiettes ne demandant pas trop de temps à structurer comme des asperges et leur sauce hollandaise, un bouillon de fruits de mer ou encore la fameuse apple pie nationale. On peut aussi choisir la formule en deux temps, pour 25 livres, qui doit être dans ce cas servie en 45 minutes. Là encore, on est censé être remboursé si on n'est pas servi dans le temps imparti.