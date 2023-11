Onet-le-Château. Halloween a sévi au sein du Café asso pour le plus grand plaisir des enfants

L’après-midi a commencé avec le film culte "Nanny Mc Phee", l’histoire de ce brave veuf qui ne s’en sort plus avec ses 7 enfants, qui lui font vivre un véritable enfer, que n’ont pas supporté pas moins de 17 nounous, jusqu’à l’arrivée inopportune de Nanny. Elle résiste tellement bien à leurs pièges, qu’ils vont imaginer que c’est une sorcière…

Et nos jeunes spectateurs du café associatif ont bien pensé la même chose, tant son personnage est ambigu… Mais au fond, c’est la meilleure nounou du monde et une gentille magicienne et tous, dans le film comme dans la réalité, vont finir par l’aimer… Seulement voilà, telle Mary Poppins, la paix familiale retrouvée, elle partira…

Une bien belle histoire que tous ont commentée, même avec les adultes présents, tandis que les premiers enfants se pressaient autour des maquilleuses du jour et cela ne s’invente pas toiles d’araignée, sorcières, fantômes et autres décors d’horreur furent particulièrement prisés, pour décorer leurs petits visages et accompagner leurs déguisements !

Après un délicieux goûter orange et noir (enfin presque !), les jeunes en petits groupes sont partis arpenter les rues des Costes rouges et sonner à chaque porte, pour se faire offrir les bonbons tant convoités (sinon, un sort !) et ce sont poches et sacs pleins de friandises, qu’ils ont regagné leur domicile, ravis de ce bel après-midi de partage.