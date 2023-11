Intelligence artificielle : le monde de la musique avance à tâtons

(ETX Daily Up) - Les récentes avancées de l’intelligence artificielle bousculent l’industrie musicale, qui a de plus en plus conscience du fait qu’elle devra composer avec cette nouvelle technologie. Mais les musiciens restent encore divisés face aux disruptions que provoque l’IA dans leur quotidien, comme le révèle un récent sondage.

L’enquête en question a été réalisée par le site spécialisé Pirate.com auprès de 1.141 professionnels de la musique venant d’Allemagne, du Royaume-Uni et des Etats-Unis. Parmi eux figurent des auteurs-compositeurs-interprètes, des rappeurs, des producteurs, des instrumentistes et les membres de plusieurs groupes.

Un quart des sondés déclare avoir recours à l’intelligence artificielle dans sa pratique musicale. Si cette proportion est encore modeste, elle va très certainement augmenter dans un futur proche. En effet, 46% des musiciens qui ne se sont jamais servis de l’IA se disent prêts à le faire à l’avenir. Car l’intelligence artificielle a le potentiel de considérablement faciliter la création musicale. Il existe désormais de nombreuses applications basées sur cette technologie qui permettent de créer une chanson en quelques clics, à l’instar de Ripple, de Music LM ou de Mayk.it. Dans ce sens, l’IA est désormais capable de faire aisément le travail d’un chanteur, d’un lyriciste, d’un ingénieur du son ou encore d’un producteur.

Mais les professionnels interrogés qui utilisent cette technologie s’en servent surtout pour composer et écrire des chansons. Certains s’appuient sur des logiciels d’IA pour trouver des "points de départ" pour leurs morceaux, et d’autres pour valider leurs intuitions. "J'ai demandé à l'IA d'expliquer les thèmes et les sentiments abordés dans mes paroles. Cela m'a aidé à valider le sens général de mon écriture", a déclaré un répondant dans l’enquête de Pirate.com. La prudence est de mise

A en croire les sondés, l’intelligence artificielle est aussi une aide précieuse pour trouver l’inspiration, composer des mélodies qui leur plaisent ou encore pour harmoniser l’ensemble des éléments sonores d’un même morceau, c’est-à-dire pour "le mastering". Seule une petite partie d’entre eux disent que l’IA leur est utile en ce qui concerne les effets vocaux. Depuis plusieurs mois, le milieu de la musique est en émoi face à la multiplication des "deepfakes". En effet, l’intelligence artificielle est très efficace pour faire de l’imitation stylistique. Cette technologie est capable de reproduire la voix de n’importe quel chanteur, ce qui a donné naissance à tout un tas de reprises inattendues (de l’avatar de Kaaris interprétant "Libérée, délivrée" de "La Reine des neiges" à celui de Johnny Hallyday donnant de la voix sur "Le téléphone pleure" de Claude François). Ces clonages font le bonheur des internautes, qui les partagent massivement sur les réseaux sociaux, mais pas celui des musiciens et de leurs maisons de disque. Ces derniers s’insurgent contre ces contrefaçons musicales, qui bafouent les droits des ayants droit.

La méfiance est donc de mise dans le secteur musical en ce qui concerne l’intelligence artificielle. Cette réserve se ressent dans les résultats de l’enquête de Pirate.com. Seuls 48% des répondants disent qu’ils préviendraient leur public s’ils utilisaient l’IA dans leur pratique artistique. Pour cause, 53% d’entre eux s’inquiètent de la réaction de leurs fans s’ils apprennent que les chansons qu’ils écoutent sont le fruit d’une collaboration homme-machine. Un travail de pédagogie est donc nécessaire pour que l’IA se fasse vraiment une place dans le monde de la musique.