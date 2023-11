Le chanteur français Salvatore Adamo, qui devait souffler ses 80 bougies sur scène, est à nouveau obligé d'annuler un concert en raison de ses problèmes de santé.

Après avoir été contraint d'annuler son concert programmé au Grand Rex et celui au Colisée de Roubaix au mois d'octobre, Salvatore Adamo, le chanteur italo-belge, n'a pas pu se produire ce 1er novembre à Bruxelles pour ses 80 ans.

Le concert de ce samedi 4 novembre, toujours en Belgique, n'aura pas non plus lieu.

L'artiste s'est exprimé auprès de son public dans une lettre écrite qu'il a publié sur les réseaux sociaux pour donner des nouvelles de sa santé.

L'envie de vous retrouver au plus vite m'avait rendu un peu trop optimiste

"Désolé les amis, l'envie de vous retrouver au plus vite m'avait rendu un peu trop optimiste. J'ai encore besoin de repos. Le problème de santé et auquel j'ai été confronté se soigne et se guérit mais avec du temps et du repos", indique-t-il.

"Je fais tout pour retrouver ma forme"

Et de poursuivre : "On ne peut pas forcer la nature. Nos retrouvailles ne sont que partie remise. Je fais tout pour retrouver ma forme et pour revivre avec vous les moments bénis que vous m'offrez depuis soixante ans".

En effet, l’interprète des tubes "Tombe la neige", "Vous permettez Monsieur" et "Mes mains sur tes hanches" souffre depuis plusieurs semaine d’une infection respiratoire.

"Le point de congestion pulmonaire qui a affecté Salvatore il y a une dizaine de jours n'est pas encore complètement guéri. Il a besoin de temps et de repos et doit attendre encore un peu avant de remonter sur scène", a expliqué son entourage dans un communiqué transmis à l'AFP et cité par Le Figaro.