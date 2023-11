Onet-le-Château. Les Témoins de Jéhovah inaugurent leur lieu de culte

Après huit mois de travaux, les Témoins de Jéhovah de Rodez-Onet inaugureront leur "salle du Royaume" entièrement rénovée, située 6, rue de la Vieille Gare à Onet-le-Château, samedi 4 novembre, à partir de 14 h 30. L’ inauguration sera présidée par un représentant du siège national et sera précédée d’une matinée portes ouvertes de 9 heures à midi, où le public pourra librement visiter les lieux. L’édifice a été sérieusement rénové : réfection des façades et de la charpente, réaménagement complet des espaces intérieurs, hall d’entrée et auditoriums ainsi que le premier étage, installation d’un nouveau système de chauffage, de ventilation et de rafraîchissement, remplacement des portails et réparation de la clôture. Le bâtiment se compose d’un auditorium principal de 130 places et de 2 salles annexes de 19 et 20 places. David Vilette, président de l’association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah, se félicite de cette importante rénovation qui a été réalisée en quelques mois seulement. Il y voit "un acte de foi" et souligne que "cela s’est fait grâce au soutien des fidèles".