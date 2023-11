Baraqueville. Arbre Expo a clôturé les animations des 50 ans de la commune

Le parking de l’Espace Raymond- Lacombe, certes amputé des travaux d’agrandissement des halles, affichait complet et ceux qui ont poussé la porte du hall principal avaient l’impression d’entrer dans une forêt.

Normal, il s’agissait de la grande exposition annuelle emblématique de Baraqueville, à savoir Arbre Expo.

Les lieux avaient donc été spécialement décorés sur ce thème : des végétaux ornaient les allées d’un univers enchanté où les enfants pouvaient fabriquer des nids d’oiseaux, s’adonner à des jeux en bois ou s’instruire à bien des activités simples mais vraies.

Les grands, quant à eux, ont dévalisé les pépiniéristes, se sont renseignés sur les méthodes de tri et le recyclage des déchets.

Ils ont rempli leurs cabas d’huile de noix, de miel et d’autres produits naturels. À Arbre Expo, il était aussi possible de se restaurer "bio" et les stands présents à cet effet ne manquaient pas.

Un jury averti pour le concours des miels

La remise des prix a également permis de récompenser les lauréats du concours de miel organisé par la Chambre d’agriculture la veille dans la salle Jacques Boubal. Un événement qui va historiquement de pair avec celui d’Arbre Expo cher à son président Gérard Mercadier.

Les jurys ont reçu une formation spéciale dispensée par l’organisme organisateur et ont départagé 80 producteurs aveyronnais dans leurs catégories respectives. Parmi les originalités de cette édition, les élus ont apprécié le clin d’œil fait à l’anniversaire des 50 ans de la commune, à savoir la conception d’un arbre, radicalement différent des autres : celui-ci était généalogique et mettait en avant les racines de Baraqueville. Une œuvre sous forme de peinture que l’on doit à Madame Mezzacasa.