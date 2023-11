Basket-ball : à Rodez, Klay Zéphirin se remet à rêver de haut niveau

L’ailier fort de 24 ans, passé notamment par Saint-Quentin (Picardie, N3) en 2017, est arrivé cet été de sa Guyane natale pour renforcer le RBA. Mais aussi pour renouer avec ses ambitions sportives.

En posant ses valises à Rodez le 21 août, en provenance de sa Guyane natale, Klay Zéphirin s’est vu offrir une seconde chance de faire de son rêve de haut niveau un objectif réalisable. Né à Cayenne et habitant la cité des Floralies, le jeune homme de 24 ans a été séduit par le basket dès son enfance. L’ASC Tours, du nom d’un quartier de Cayenne, est l’association qui lui a donné l’opportunité de se former et de progresser sur les parquets. Et Zéphirin s’est rapidement fait remarquer, grâce à des qualités innées et à sa taille (1,97 m).

En 2017, le coach du club Paris basket avenir, venu entraîné l’ASCT, lui a proposé de rallier la métropole. Alors âgé de 17 ans, Klay Zéphirin est parti pour se rapprocher de son rêve. L’année suivante, il est entré au centre de formation de Saint-Quentin (Picardie, N3). Mais des impératifs familiaux l’ont obligé à rentrer en Guyane. Mettant ses ambitions de haut niveau au placard, il reprenait le basket à l’ASC Tours.

Rodez, comme une destinée

Après cinq années consacrées à sa famille, Zéphirin décida de retenter l’aventure. Et c’est une opportunité venue de l’Aveyron qui se présenta à lui. Matija Sagadin, l’entraîneur de Rodez, s’est appuyé sur ses contacts guyanais dans sa recherche de renforts pour le RBA et a découvert le potentiel de Zéphirin. "Quand j’ai annoncé mon départ pour Rodez à ma mère, très discrète jusque-là, elle m’a révélé qu’elle y avait passé sa jeunesse", précise le basketteur. Sa maman avait été admise dans une école de malentendants ruthénoise, avant de partir en Guyane. "J’ai réussi à la remettre en contact avec une amie d’enfance, c’est une belle histoire", relate Klay Zéphirin avec émotion.

N° 4 de formation mais d’une grande polyvalence

Sportivement, le néo-Ruthénois est un réel atout pour le groupe. Si son poste préférentiel est ailier fort, l’entraîneur du Piton l’utilise comme électron libre. Il a participé à toutes les rencontres depuis le début de saison, sans aucune période d’adaptation. "Je n’ai trouvé ici que du positif : le coach, les coéquipiers, le rythme de vie. Niveau basket, je n’ai pas vu de grosses différences avec le niveau guyanais, qui est égal à la N3. La seule différence est qu’ici, on peut se faire voir et évoluer plus haut."

Parce le rêve d’évoluer au plus haut niveau est toujours ancré en lui. Reste à savoir si ses qualités seront à la hauteur de ses ambitions. L’année en cours va lui donner quelques indications et peut-être quelques pistes. "Ici je suis bien, même très bien. Mais si une opportunité de voir plus haut se présente, alors je poursuivrai mon rêve."

Quant à sa nouvelle équipe, Klay Zéphirin ne tarit pas d’éloges et d’ambitions : "Je ne connaissais personne, ni joueur, ni entraîneur. Je trouve le groupe homogène, plein de qualités à tous les postes. On a perdu deux matches mais on monte en puissance. Au complet, on ne craint personne."