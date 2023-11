VIDEO. Basket-ball : l'incroyable performance du Français Wembanyama pour ses débuts en NBA avec les San Antonio Spurs

Jeudi 2 novembre, à l'occasion du championnat américain de NBA, le basketteur français Victor Wembanyama, âgé à peine de 19 ans, a inscrit 38 points menant San Antonio à la victoire contre Phoenix Los Angeles.

Le prodige français Victor Wembanyama a réussi son premier carton lors de son 5e match de NBA (la National Basketball Association, la ligue de basket-ball), en marquant 38 points pour mener les San Antonio Spurs à une deuxième victoire consécutive contre les Phoenix Suns de Kevin Durant jeudi 2 novembre 2023. Incandescent en fin de match pour contenir le retour des Suns, Wembanyama a réussi une performance rare pour un joueur aussi inexpérimenté, et permet à son équipe de compter trois victoires en cinq matches depuis le début de saison.

Un talent polymorphe unique pour sa taille

Âgé de 19 ans, Wembanyama a été drafté en première position par les Spurs au mois de juin, et génère des attentes immenses en raison de son talent polymorphe unique pour sa taille (2,24 m). Huit jours seulement après ses débuts en NBA, "Wemby" s'est envolé jeudi avec une performance exceptionnelle pour un rookie, terminant meilleur marqueur du match et multipliant les actions de classe. Il avait jusque-là marqué entre 11 et 21 points par match.

Il a inscrit 38 points

Les Spurs, qui avaient déjà arraché une victoire sur le fil contre Phoenix mardi (115-114), ont récidivé jeudi dans un match maîtrisé (20 points d'avance à la mi-temps). Wembanyama a ainsi battu deux fois Kevin Durant, superstar de la NBA, l'une de ses idoles. Dernier de la conférence Ouest la saison dernière (22 victoires, 60 défaites), San Antonio réussit un début de saison inespéré, avec l'effectif le plus jeune de la NBA. Les Spurs accueillent Toronto dimanche pour leur prochaine rencontre.