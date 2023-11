Basket-ball : Rodez déroule face à Saint-Vallier II

En battant Saint-Vallier II (90-81), samedi 4 novembre, lors de la 8e journée de Nationale 3, les Ruthénois restent dans le bon wagon, toujours à un point des leaders, Andrézieux et Tain-Tournon.

Samedi 4 novembre à l’Amphithéâtre, Rodez s’est offert un succès important : en battant Saint-Vallier II 90-81, les sang et or ont fait le trou sur les Drômois au classement et ont conservé leur bonne place, à seulement un point du duo de leaders, Andrézieux et Tain-Tournon.

Avant le début de la rencontre, les deux formations présentaient un même parcours. Pas étonnant donc qu’elles aient toutes les deux signé une excellente première mi-temps. Dès les premières minutes, le ton était donné. Le coach ruthénois avait insisté sur la qualité de passes à mettre en place face à la meilleure défense de la poule. Et c’est exactement ce qu’ont fait ses protégés, prenant le dessus, grâce notamment à des Diouf, Zéphirin et Gelin toujours aussi adroit à trois points.

Mais c’est surtout la rentrée tonitruante de Chumiatcher, qui a marché sur l’eau dans le deuxième quart-temps, qui a permis au RBA de creuser l’écart. À la pause, les locaux n’avaient pas moins de 26 points d’avance (61-35). Dans le troisième quart-temps, les Ruthénois ont inconsciemment baissé leur niveau de jeu.

Les passes arrivaient moins bien et, contrairement à la première mi-temps, les lancers trouvaient plus difficilement le panier. À l’entame du dernier quart-temps, l’écart restait à 20 points. Jusqu’à une période brouillonne et les Drômois, grignotaient pour revenir à neuf points, Un score final plus serré que la réalité du terrain d’un très bon RBA.

La réaction Matija Sagadin, entraîneur de Rodez C’était une première mi-temps de rêve. On a fait le match qu’on voulait faire face à une grosse défense. En seconde mi-temps, il était difficile physiquement de garder le même rythme. La satisfaction est là, on doit poursuivre ce genre de match.