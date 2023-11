Un homme sonne chez une femme de confession juive et la poignarde, une croix gammée gravée sur la porte d'entrée

Une femme de 30 ans et de confession juive a été poignardée chez elle, à Lyon, ce samedi 4 novembre 2023, par un homme qui venait de sonner à sa porte. Sur celle-ci, une croix gammée a été gravée au couteau.

Touchée à deux reprises, le suspect recherché

Comme l'expliquent nos confrères du Progrès, la victime a été touchée deux fois à l'abdomen et transportée vers un hôpital de Lyon. Son pronostic vital n'est pas engagé. Le suspect, vêtu de noir selon nos confrères, est en fuite et activement recherché.

Un acte pouvant être "motivé par le mobile antisémite"

Le parquet lyonnais a indiqué, toujours selon nos confrères, avoir ouvert une enquête "du chef de tentative de meurtre aggravée par la circonstance que le passage à l'acte pourrait être motivé par un mobile antisémite". Le Progrès précise, en effet, que la victime est de confession juive, et avance aussi qu'une croix gammée a été gravée sur sa porte d'entrée.

Son avocat a réagi

Nos confrères de BFM TV ont contacté l'avocat de la victime. Me Stéphane Drai a déclaré que "la victime, sa famille et la communauté israélite sont choquées. Entre les propos et les tags il y a un passage à l'acte". Une plainte va être déposée.