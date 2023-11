Football : dévastatrice inefficacité pour Rodez !

De Franck Plenecassagne, coach de Rodez, au sortir de la rencontre

"C’est très, très mal payé, surtout quand on voit le score à la mi-temps. On ne mérite pas d’être menés ! J’ai un sentiment d’injustice, contre le sort et contre l’arbitrage. Nous nous procurons beaucoup d’occasions mais nous sommes l’une des pires attaques de la division. Lens ne nous a pas été supérieur dans le jeu… Mais a des attaquantes capables de jouer en contre. Nous, on veut proposer du jeu ; ce n’est pas notre philosophie de mettre le bus devant notre but !"