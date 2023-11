Trémouilles. Exposition "Polar et jazz" à la bibliothèque

Jusqu’au mercredi 8 novembre à la bibliothèque située dans un local de la salle des fêtes, une valise de livres "Polar et Jazz" prêtée par la médiathèque de l’Aveyron est en exposition. Chacun peut venir la découvrir, réserver un livre qui lui plaît pour le lire chez soi avant de le ramer. Car ce présentoir destiné à se déplacer dans d’autres villages présente de nombreux ouvrages qui mettent en scène des héros influencés par ce courant musical. "Meurtre à l’heure de pointe" de Dan Thurèll", "Courir après le diable" de David Fulmer, "Souffler n’est pas joué" de Michel Boujut, "Ceux qui tombent" de Mickael Connelly… et puis pour les amateurs et joueurs de trompette, l’instrument est présent, prêt à être écouté.

Ouverture le mercredi 15 h-17 h 30, samedi 10 h-11 h 30.