Comps-la-Grand-Ville. La technologie du numérique tient parfois… du miracle

À l’entrée d’un village de la commune, on peut voir, si on lève un peu les yeux, un sac de nœuds, un entortillage, un "embrouillamini" dans le réseau filaire qui amène internet dans les maisons du hameau… Un sac de nœuds oui et pourtant, le croiriez-vous ça marche ! Toutefois certaines maisons raccordées au réseau ne reçoivent pas correctement internet, mais la cause est ailleurs d’après plusieurs techniciens qui font ce qu’ils peuvent lorsqu’ils se rendent sur les lieux de panne.

Espérons que l’arrivée de la fibre, incessamment, puisque des poteaux ont été installés au mois d’octobre, arrivera à satisfaire tous les clients abonnés au service internet. Car, cela va sans dire, Internet est à présent indispensable pour communiquer, avoir accès à tous types de services essentiels, rechercher l’information, rester en contact avec nos amis… et avec le monde entier…