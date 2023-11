Bozouls. Le lithium : or blanc ou or noir ?

Le lithium est un métal mou qui s’oxyde très vite au contact de l’eau et de l’air, ce qui implique qu’il se trouve uniquement sous forme de sels dans la nature (saumures ou minerais solides).

Le lithium est un constituant indispensable des batteries des véhicules électriques censés remplacer rapidement les véhicules à moteur thermique, gros émetteurs de CO2. Les états et les constructeurs se focalisent sur ce métal au point qu’on le qualifie "d’or blanc" ou de nouvel "or noir".

Plus de la moitié des ressources mondiales estimées en lithium se trouve en Amérique du Sud. Comme toute ressource d’origine naturelle, il est important d’en connaître l’origine, les techniques d’extraction et de production ainsi que leur impact environnemental. Afin de comprendre les nouveaux enjeux géopolitiques et économiques, il faut s’intéresser à sa répartition à l’échelle du globe, aux réserves disponibles et aux principaux acteurs. Il importe enfin de réfléchir aux modalités d’un passage accéléré à une nouvelle source d’énergie dans le domaine du transport, à son réel impact sur la transition écologique et d’évaluer les futurs risques pour éviter de remplacer un problème par un autre.

L’association des sciences de la terre (AST) organise une conférence, vendredi 10 novembre, à l’espace Denys-Puech à 20 h 30.

Elle sera animée par le géologue Paul Passeron. Tarif 5 € et 3 € pour les adhérents de l’association.

Renseignements au 06 78 30 98 13 ou geopole12.org