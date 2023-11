"Il a dit à ses amis qu'il allait aux toilettes" : l'inquiétude grandit à Avignon après la disparition de Paul, 20 ans, lors d'une soirée en discothèque

Un jeune Avignonais (Vaucluse) âgé de 20 ans, est porté disparu depuis le week-end dernier.



Paul Martinez, 20 ans, n'a plus donné signe de vie depuis sa sortie de discothèque, dans la nuit du samedi 4 au dimanche 5 novembre 2023, à Avignon, dans le Vaucluse.

"On est toujours à se recherche"

Pour sa famille, l'inquiétude grandit au fil des heures. Son père, Michel Martinez, a déclaré dans les colonnes de nos confrères du Dauphiné Libéré : "Il a dit à ses amis qu'il allait aux toilettes. Depuis, il a disparu". Sur son profil Facebook, il a diffusé des photos de Paul agrémenté d'un message et de son numéro de téléphone. "On est toujours à sa recherche".

Il passait la soirée en discothèque

Il passait la soirée au Bokao's, un établissement bien connu dans la cité des papes. Selon la police nationale du Vaucluse, qui a émis un avis de recherche, Paul Martinez a été "vu pour la dernière fois à 4 h 30 du matin sur le quai de la Ligne", à quelques mètres de la boîte de nuit située en bordure du Rhône, comme le rapporte France 3.

Vêtu d'un bob et d'un sweat blanc

Selon les enquêteurs, Paul était vêtu au moment de sa disparition, d'un polo blanc à motif rose, d'un jean, d'un sweat blanc ainsi que d'un bob blanc.

Le disparu a les cheveux châtains, des yeux marron et une corpulence dite normale. Il a également une cicatrice au niveau du menton.

Des chiens et des plongeurs

L'unité cynotechnique des sapeurs-pompiers du Vaucluse a informé, ce lundi 6 novembre, sur sa page Facebook avoir engagé des chiens spécialisés dans la disparition de personnes pour tenter de retrouver le jeune homme. "Les recherches restent infructueuses, mais on garde espoir et on ne lâche rien", ont-ils commenté.

Des plongeurs ont aussi été mobilisés pour fouiller les environs dans le Rhône.