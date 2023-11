INFOGRAPHIE. En carte, on vous dit où se trouvent les Ehpad les moins chers en Aveyron

Le gouvernement a mis en place un site qui permet de recenser toutes les maisons de retraite en France, et les prix qui vont avec.

Le gouvernement a lancé un nouveau site internet à destination des personnes âgées, se voulant « un portail national d’informations » qui détaille les aides auxquelles les gens peuvent avoir droit, afin d’effectuer des démarches en ligne, ou encore offrir un annuaire des services qui pourraient faciliter la vie.

Le nouveau site pour-les-personnes-agees.gouv.fr recense également (presque) toutes les maisons de retraite en France. Un moyen d’obtenir facilement leur contact, savoir quelle structure se trouve au plus près des personnes ou des familles intéressées… mais également de comparer les prix. Avec l’infographie que vous pouvez consulter en début d'article, voici la liste des 68 Ehpad en Aveyron classés en fonction de leurs tarifs.

Le coût de l’accueil en maison de retraite de type Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) se décompose en trois parties : hébergement, dépendance et soins. À noter que les prix affichés sont les premiers prix de chaque structure, et donc le coût le moins cher qui peut être proposé dans chacune d’elles, pour une chambre simple. Chaque Ehpad renseigne si elle propose des chambres simples ou doubles, et si le prix varie entre les deux, ce qui est généralement le cas.