Pumpkin spice latte : une vague orangée (et épicée) déferle sur l'univers de la beauté

(ETX Daily Up) - Impossible de passer à côté de la tendance… Non contente de faire le bonheur des gourmands, la célèbre boisson automnale se hisse cette année au sommet des inspirations beauté. Maquillage, coloration capillaire, manucure, ou encore spa et massages : créateurs de contenus, comme utilisateurs et adeptes des cosmétiques, ne jurent plus que par les esthétiques inspirées par le mythique latte à la citrouille.

Mais que se passe-t-il dans l'univers de la beauté ? Il suffit de scroller sur les réseaux sociaux, et particulièrement sur TikTok, pour s'apercevoir que les dernières tendances beauté ont toutes, ou presque, été inspirées par les boissons du moment, du latte makeup aux matcha latte nails en passant par les cherry cola lips, le martini makeup, ou encore les syrup nails. Le phénomène n'a cessé de grandir au cours des derniers mois pour atteindre son point culminant avec la boisson automnale par excellence, le pumpkin spice latte, qui s'impose désormais comme la tendance forte de la saison.

S'il existe aujourd'hui une multitude de recettes de pumpkin spice latte à expérimenter chez soi, c'est à Starbucks que revient le succès de cette boisson chaude composée d'ingrédients de saison. Populaire outre-Atlantique, l'élixir se compose de café, de lait demi-écrémé, de mousse ou de chantilly, et de sirop pumpkin spice - à savoir de la cannelle, du gingembre, de la noix de muscade, des clous de girofle, et de la purée de potiron. Mais si ces ingrédients contribuent à la renommée de la boisson, qui cumule à ce jour pas moins de 500 millions de vues sur TikTok, ce sont ses nuances orangées et cuivrées qui ont conquis le cœur des adeptes de cosmétiques.

Un maquillage de saison

Avant que l'inspiration ne s'étende à (bien) d'autres domaines, ce sont les mises en beauté qui ont d'abord profité du succès du pumpkin spice latte. Et pour cause, les utilisateurs du réseau social chinois ont multiplié dès le mois d'octobre les maquillages influencés par l'iconique boisson, en parfaite adéquation avec les couleurs de la saison. Orange, marron, brun, nuances cuivrées ou dorées, et autres teintes chaudes, sont de la partie pour reproduire les couleurs évoquant les changements de la nature - et bien évidemment les citrouilles. Des nuances qui connaissent un succès grandissant sur la plateforme asiatique, avec pas moins de 5,7 millions de vues pour le hashtag #pumpkinspicelattemakeup et près de 22 millions pour #pumpkinspicemakeup.









Et bien évidemment, les acteurs de la beauté, marques de maquillage en tête, ont à leur tour surfé sur la tendance avec une myriade de produits entièrement dédiés au pumpkin spice makeup. Un véritable phénomène qui n'a pas échappé aux socionautes avertis qui ne manquent pas de se prendre en photo assortis à leur boisson favorite. Et la tendance s'est répandue comme une traînée de poudre dans l'univers de la beauté, au point de se faire une place de choix dans les manucures et colorations automnales.

Une chevelure flamboyante

Adeptes d'un maquillage naturel, si le pumpkin spice makeup n'est pas votre tasse de thé, pas de panique, vous pouvez tout à fait opter pour le pumpkin spice hair, la coloration capillaire inspirée de la célèbre boisson. Car oui, le latte épicé de la chaine américaine s'est également imposé dans les salons de coiffure avec un sublime roux foncé à la clé. Une chevelure flamboyante qui, là encore, se fond parfaitement dans le décor automnal, et qui, bien que moins populaire que sa version makeup, compte de plus en plus d'adeptes sur les réseaux sociaux. Sur TikTok, le hashtag #pumpkinspicehair pointe actuellement à 4 millions de vues.









Et le constat est le même en matière de manucure. Les nuances orangées et cuivrées du pumpkin spice latte s'imposent jusqu'au bout des doigts, ou devrait-on dire des ongles, avec une multitude de déclinaisons possibles. Brun cuivré pailleté, ombré orange, french manucure revisitée ou nail art orné de citrouilles se hissent au sommet des tendances phares de l'automne. De son côté, le hashtag #pumpkinspicenails flirte avec les 220.000 vues (plus de 23 millions pour #pumpkinnails). De quoi renforcer la popularité de l'incontournable boisson automnale, qui surfe elle aussi - au passage - sur ce succès.









L'engouement pour le pumpkin spice latte est tel que la plateforme SpaSeekers.com a fait part de son intention de lancer la première journée spa pumpkin spice. Si ce moment de détente voit le jour au Royaume-Uni, il s'agira de se plonger - littéralement - dans le breuvage orangé. Au programme : un bain à remous composé de cannelle, de gingembre, de noix de muscade, de clous de girofle, de purée de potiron et d'une goutte de café, un soin visage à la citrouille et aux épices, et un massage reprenant la même recette. Une parenthèse bien-être insolite qui devrait attirer plus d'un adepte de la boisson iconique.