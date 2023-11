Decazeville. Un autre regard photographique sur Gérald Bloncourt

Le cinéma La Strada accueille juqu’au 22 novembre une exposition de 40 photos de Gérald Bloncourt.

Avant la projection du documentaire "Gérald Bloncourt, le franc-tireur de l’image", à La Strada, il a été inauguré l’exposition photographique consacrée à ce photographe du petit peuple, des ouvriers, des déshérités, des déplacés.

C’est une nouvelle exposition qui reprend en partie celle programmée au sein du musée de l’Aspibd cet été. "Installées différemment, on n’a pas du tout l’impression de revoir certaines images. Un autre regard s’offre à nous. Nous sommes très contents d’avoir pu servir d’intermédiaire pour cette manifestation. Je remercie au passage Marine Petit l’instigatrice de ces événements", a introduit Jean-Pierre Vaur, président de l’Aspibd.

"Les photographies de Gérald Bloncourt, pétries d’humanisme, s’inscrivent parfaitement dans le festival "De la terre à mine" qui se tient à La Strada jusqu’à début décembre", a précisé Arnaud Segond, directeur du cinéma decazevillois.

Ensuite, Silvia Voser et Margot de Marguerite, réalisateurs du film documentaire, ont relaté le parcours de Gérald Bloncourt, concluant par cette citation du grand photographe : "Je suis avant tout un photographe qui s’attache aux hommes et aux femmes avec leurs joies et leurs peines. La photographie ne bouge pas, c’est elle qui bouge en nous. La photo exige non seulement de regarder mais de voir et ressentir, comme la poésie".

L’exposition photos dure jusqu’au 22 novembre.