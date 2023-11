Decazeville. Anthony Mas veut progresser

3e recrue pour le Guidon decazevillois, Anthony Mas est un jeune coureur en devenir.

Anthony Mas arrive à Decazeville en provenance du vélo club de Rodez. C’est un jeune coureur par l’âge mais aussi pour la pratique du cyclisme. En effet, il n’y a que trois ans qu’il s’est mis au vélo. Il effectue ses premières sorties le samedi avec le club Vallon Dourdou et avec une 1re course en Ufolep en catégorie cadets où il prend une 3e place prometteuse. En juniors, direction Rodez en FFC, avec une 1re saison compliquée où le manque d’expérience et d’entraînement spécifique pour disputer des courses aux côtés des seniors lui ont été préjudiciables. Cette saison 2023, en juniors 2e année, Anthony prend part à des courses nationales juniors. Il fait preuve d’un gros mental qui lui a permis de positiver et d’être conquérant. Anthony poursuit ses études en BTS ACSE à Aurillac et va suivre un entraînement adapté sous la houlette de Jérôme Valadou, à la section vélo du lycée Georges-Pompidou.