Basket-ball : l'équipe de France et la Ruthénoise Leïla Lacan débutent parfaitement leur campagne qualificative pour l'Euro 2025

Jeudi 9 novembre, les Bleues de Jean-Aimé Toupane n'ont pas tremblé pour disposer de la Lettonie (71-49), en ouverture de la phase qualificative pour l'Euro 2025.

Des débuts parfaits. Face à la Lettonie, l'équipe de France féminine de basket, forte de sa médaille de bronze au dernier Euro, partait légitimement avec le statut de favorite. Chose qu'elle a assumée sur le parquet, puisqu'elle s'est aisément imposée 71-49.

Comme elle en a désormais pris l'habitude, la Ruthénoise Leïla Lacan était de la partie ! Avec 18 minutes et 44 secondes de jeu à son actif, elle a été la 6e Bleue la plus utilisée jeudi par le sélectionneur Jean-Aimé Toupane. L'Aveyronnaise de 19 ans a inscrit 4 points, réalisé 2 rebonds défensifs et délivré deux passes décisives.

Prochain rendez-vous, dimanche 12 novembre, 18 heures, à Dublin, pour y affronter l'Irlande.