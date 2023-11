En Normandie, des volontaires vont partir à la chasse aux perturbateurs endocriniens

(ETX Daily Up) - Fin novembre dans la commune de Granville, une cinquantaine de volontaires va se prêter à une expérience insolite initiée par l'association Réseau Environnement Santé. L'exercice consiste à porter des bracelets en silicone autour du poignet pendant une semaine. Ces accessoires sont destinés à déterminer le niveau d'exposition aux phtalates, l'un des perturbateurs endocriniens que l'on retrouve le plus fréquemment au quotidien.

À partir du 27 novembre, si vous vous baladez à Granville, ne vous étonnez pas de croiser des personnes avec un bracelet en silicone autour de leur poignet. Ces dernières font sans doute partie des volontaires déployés dans la commune normande par l'association Réseau Environnement Santé, qui travaille sur un projet de sciences participatives afin de mieux jauger le niveau d'exposition aux perturbateurs endocriniens et plus précisément aux phtalates. Au terme de l'expérience, les bracelets seront envoyés en laboratoire pour analyses.

L'objectif de cette opération est double : sensibiliser le grand public à l'omniprésence des phtalates dans notre quotidien, tout en rappelant qu'il est possible de les éliminer. "Les écarts importants attendus entre les volontaires les plus contaminés et les moins contaminés pourront montrer qu’il est possible de tendre vers le 0 phtalate", explique l'association sur son site internet. Des pistes seront proposées pour aider les volontaires à réduire leur exposition aux phtalates et de manière plus globale aux perturbateurs endocriniens.

Réseau Environnement Santé n'en est pas à son coup d'essai : cela fait maintenant plusieurs années que l'association organise des opérations de ce genre un peu partout dans l'Hexagone. Au cours de l'année scolaire 2022-2023, les bracelets en silicone ont été portés par près de 500 élèves dans une trentaine de lycées d'Ile-de-France. Bilan des courses : les analyses effectuées en laboratoire ont montré que huit phtalates sur les neuf testés ont été retrouvés sur les bracelets de tous les volontaires. "Le taux d’exposition maximum relevé dans le panel était 250 fois plus élevé que le taux d’exposition minimum enregistré sur l’un des participants", précise le site internet de la Région Ile-de-France.

En plus d'être néfastes pour l'environnement, les phtalates (et les perturbateurs endocriniens en général) peuvent avoir de graves conséquences sur la santé. Certains d'entre eux ont été associés à des risques accrus d'obésité, de diabète et de cancer. Ils sont particulièrement dangereux pour les femmes enceintes (risque accru d'accoucher prématurément), ainsi que pour les enfants et les adolescents en phase de puberté.

Il est heureusement possible de limiter son exposition grâce à des gestes simples comme aérer son logement plusieurs fois par jour et passer l'aspirateur régulièrement. Il est aussi conseillé d'éviter de cuisiner dans des récipients en polycarbonate (qui contient du bisphénol A) et de faire chauffer ses aliments au micro-ondes dans des contenants en plastique. Concernant les produits alimentaires, d'entretien, ou cosmétiques, il est recommandé de privilégier le plus possible les produits labellisés biologiques et sans substances chimiques ajoutées. Certains labels peuvent aider à orienter sa consommation vers des produits naturels tels que AB (pour l'alimentation), Ange Bleu (pour les jouets) ou encore Ecocert (pour les cosmétiques).

Une nouvelle mesure qui entrera en vigueur en France dans six mois devrait également aider les consommateurs à y voir plus clair. À partir du 12 avril 2024, la quantité de perturbateurs endocriniens contenue dans un produit devra obligatoirement être indiquée, lorsque celle-ci est supérieure à 0,1% (en pourcentage massique).