Sédentarité : travailler debout serait bénéfique pour le cœur, révèle une étude

(ETX Daily Up) - Cancer, diabète, infarctus : la sédentarité peut accroître le risque de maladies non transmissibles. Problème, les niveaux de sédentarité sont de plus en plus élevés dans le monde, avec en parallèle une activité physique insuffisante, laissant craindre des effets conséquents sur la santé des populations. Des chercheurs se sont penchés sur le sujet, révélant que n'importe quelle activité, dont le fait de travailler debout, serait meilleure pour la santé que la position assise.

Combien de temps restez-vous assis au cours d'une journée ? Une durée qu'il est difficile d'évaluer, mais qui a certainement crû avec la démocratisation du télétravail et l'avènement des nouvelles technologies. Et cette hausse de la sédentarité se fait en parallèle d'une baisse de l'activité physique, augmentant les effets néfastes. Dans un rapport publié au début de l'année 2023, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) indique : "La pandémie de Covid-19 (…) a eu un impact négatif sur les niveaux d’activité physique dans l'Union européenne. Plus de la moitié des personnes interrogées dans le cadre de la dernière enquête Eurobaromètre ont déclaré avoir réduit leur niveau d’activité physique : 34% sont moins actives et 18% ne sont plus actives du tout".

La France n'est pas en reste. D'après des données de l'Anses, présentées en février 2022, plus d'un tiers des adultes seraient confrontés à un niveau de sédentarité élevé et à l'inactivité. "[Ces personnes] sont davantage exposées aux maladies cardiovasculaires et à certains cancers. Elles sont également plus à risque d’hypertension ou d’obésité. D’une façon générale, les risques associés à l’inactivité et à la sédentarité sont majorés lorsqu’ils sont cumulés", précisait alors Irène Margaritis, cheffe de l'Unité d'évaluation des risques liés à la nutrition à l’Anses. Des données alarmantes qui poussent professionnels de santé et chercheurs à déterminer de nouvelles stratégies pour lutter contre ce que certains appellent déjà le mal du siècle.

"C'est l'intensité du mouvement qui compte"

Une équipe dirigée par des chercheurs de l'University College London, en Angleterre, a souhaité se pencher sur le sujet, et plus spécifiquement sur l'impact des différents mouvements qu'une personne peut réaliser au cours d'une journée sur la santé cardiaque. Elle a pour cela analysé les données de six études basées sur 15.246 personnes vivant dans cinq pays, via le port de dispositifs portables destinés à mesurer l'activité des participants tout au long de la journée, ainsi que la mesure de leur santé cardiaque. Parmi les mouvements pris en compte, figurent une activité modérée à vigoureuse, une activité légère, la station debout, le sommeil, ou la sédentarité.

Mais les chercheurs ont surtout tenté de déterminer ce qu'un changement de comportement pourrait induire sur la santé cardiaque, et notamment le fait de remplacer un comportement sédentaire par une activité. Résultat : "Lorsqu'il s'agit de remplacer un comportement sédentaire, cinq minutes seulement d'activité modérée à vigoureuse ont un effet notable sur la santé cardiaque". A l'issue de leurs travaux, publiés dans l'European Heart Journal, les chercheurs ont suggéré que n'importe quelle activité, comprenant le fait de dormir ou de rester debout, était meilleure pour la santé du cœur que la position assise, autrement dit la sédentarité.

"La grande conclusion de notre étude est que si de petits changements dans la façon de bouger peuvent avoir un effet positif sur la santé cardiaque, c'est l'intensité du mouvement qui compte. Le changement le plus bénéfique que nous ayons observé a été le remplacement de la position assise par une activité modérée à vigoureuse - qui peut être une course, une marche rapide ou la montée d'escaliers - en fait toute activité qui augmente votre rythme cardiaque et vous fait respirer plus vite, même pendant une minute ou deux", explique le Dr Jo Blodgett, principal auteur de l'étude, dans un communiqué.

Mieux vaut travailler debout

Parmi les conclusions de l'étude, on apprend que le remplacement de la position assise par 30 minutes d'activité modérée à vigoureuse pour une femme âgée de 54 ans avec un indice de masse corporelle (IMC) moyen de 26,5 a engendré une baisse de 2,4% de l'IMC, une réduction de 2,5 cm du tour de taille, et une diminution de 3,6% de l'hémoglobine glyquée. Des marqueurs associés à la santé du cœur. Contrairement aux idées reçues, il ne s'agit pas forcément de faire du sport à outrance pour parvenir à ces résultats. Les chercheurs expliquent, par exemple, que l'usage d'un bureau qui permet de travailler debout quelques heures par jour peut être bénéfique pour éviter la position assise, la plus néfaste pour la santé.

"Nous savons déjà que l'exercice physique peut avoir de réels effets bénéfiques sur la santé cardiovasculaire et cette recherche encourageante montre que de petits ajustements à votre routine quotidienne pourraient réduire vos risques de crise cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral. Cette étude montre que remplacer ne serait-ce que quelques minutes de position assise par quelques minutes d'activité modérée peut améliorer l'IMC, le cholestérol, le tour de taille et avoir bien d'autres effets bénéfiques sur le plan physique", conclut James Leiper de la British Heart Foundation.