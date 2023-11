Football : à Onet, Kilian Lacabane veut lancer la machine

Après deux saisons, et dix buts inscrits en N3 avec la réserve du Raf en 2022-2023, l’attaquant de 21 ans a choisi un nouveau défi cet été en rejoignant Onet. Et il espère faire parler la poudre, samedi 11 novembre à 18 heures, contre Bordeaux II.

Kilian Lacabane, originaire d’Argelès-Gazost (Hautes-Pyrénées), n’aurait jamais imaginé un tel destin. Lui qui connaissait à peine l’Aveyron il y a quelques années. Né à Tarbes et ayant évolué pendant trois saisons à Lourdes, de ses 13 à ses 16 ans, le serial buteur des Pyrénées a rejoint l’Aveyron après une détection avec le club phare du département, Rodez, auprès duquel il avait pris lui-même l’initiative de postuler et de rejoindre.

"Le foot de haut niveau n'était peut-être pas fait pour moi"

Une franche réussite pour Lacabane, mais sans passage vers les professionnels. "Je ne connaissais pas du tout Rodez avant de passer les sélections. J’ai fait trois saisons en N3 en même temps que mes études en Bachelor à la CCI. Ces dernières ont pris le dessus sur le côté sportif. Le foot de haut niveau n’était peut-être pas fait pour moi. Tout combiné, c’était devenu trop compliqué. Je me suis dit : 'Maintenant Kilian, tu vas jouer pour le plaisir' ", raconte le néo-Castonétois.

Moins prolifique que la saison dernière, Kilian Lacabane n’a inscrit qu’un but depuis son arrivée à Onet, face à Bayonne. Un but de classe mais pas à l’image de son début de saison durant lequel, pas avare d’effort, la réussite n’a pas souri à l’attaquant. À l’image de la barre transversale qu’il a trouvée et qui aurait pu faire basculer la rencontre lors de la dernière à domicile, à quinze minutes du terme, et alors que sa formation et le Stade bordelais étaient à égalité.

"Les buts vont venir, je ne me fais pas de souci"

"Il faut juste un peu de temps pour s’adapter au nouveau système. Les buts vont venir, je ne me fais pas de souci. J’ai été très bien accueilli, je connaissais quasiment tous les joueurs un par un. Il y a juste quelques détails à régler mais je suis persuadé que ça va à nouveau sourire. Nous avons une force, bien que l’on soit le plus petit budget du N3", affirme Lacabane qui avait terminé deuxième meilleur buteur aveyronnais de la division, la saison dernière, derrière l’ancien goléador jaune et bleu, Bala Fofana.

Et une nouvelle occasion d’ajouter une ou plusieurs unités à son compteur de buts se présente au Castonétois. Samedi 11 novembre, à 18 heures, les protégés de Yoan Boscus (10es) affrontent les réservistes des Girondins de Bordeaux, avant-derniers. C’est déjà une rencontre primordiale pour les Aveyronnais, qui pourraient se donner de l’air au classement avec une victoire. Même si les locaux effectuent un début de saison en dent de scie, notamment à la maison. "Il faudra les punir dès que nous en aurons l’occasion", ambitionne Kilian Lacabane.