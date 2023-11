Aubin. La médiathèque a fêté ses 10 ans

La médiathèque d’Aubin a ouvert ses portes en octobre 2013, et vendredi dernier, le réseau de médiathèque de Decazeville Communauté dont elle dépend, avait décidé de fêter ce 10e anniversaire, en invitant les fidèles usagers de cette structure à partager ce moment.

Pour cela, Sylvie Segond et son équipe avait décidé de proposer des intermèdes musicaux et de proposer pendant les moments déambulatoires dans les différents espaces, jeunesse, adulte, presse, image et son, le multimédia et animation, boissons chaudes et froides et petites gourmandises.

Une "prouesse technique"

Des séquences musicales, orchestrées par le musicien Laurent Mayanobe qui avait fait le déplacement avec les élèves de "Zik Mineur" et les musiciens et musiciennes chanteurs et chanteuses du Lycée la Découverte. Ils ont emprunté un large répertoire de la variété française et d’ailleurs, d’aujourd’hui et d’hier. "Cette médiathèque fait partie du réseau des Médiathèques du Bassin créé par la Communauté de Communes Decazeville-Aubin qui propose une offre documentaire riche grâce à une mise en commun des fonds, une carte unique et gratuite, un catalogue informatisé collectif, des retours et emprunts dans toutes les médiathèques, la circulation des documents grâce à une navette hebdomadaire, un règlement commun et des actions culturelles mutualisées, débutait la directrice Sylvie Segond.

"Son aspect, qui évoque par des panneaux de bois de ton naturel et d’une forme arrondie qui rappellerai presque le ventre protecteur d’une future maman, les facettes d’un livre, on le doit au cabinet d’architecte Sudre. Celui-ci en lieu et place de la caserne des pompiers d’Aubin, a privilégié sur deux étages, une architecture qui s’intègre harmonieusement dans son environnement. Une prouesse technique vu sa proximité avec le Musée de la Mine et les contraintes que cela imposait. Ce lieu dégage une lumière propice à la lecture, de quoi satisfaire petits et grands amoureux de lecture et de culture, et qui en ont fait un lieu incontournable à Aubin".