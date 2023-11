Découvrez le palmarès de la cérémonie des NRJ Music Awards 2023. Parmi les lauréats, figurent les Toulousains Bigflo & Oli.

Vendredi 10 novembre 2023, la 25e édition des NRJ Music Awards était diffusée sur TF1. Voici l'ensemble des lauréats dans chacune des catégories en lice.

Artiste féminine et masculin francophone de l'année

C'est Vitaa et Slimane qui ont été sacrés. Le hasard fait souvent bien les choses. Encore plus dans ce cas-là car les deux artistes ont fait de nombreuses collaborations en duo. Ils ont d'ailleurs sorti "Versus", un album collaboratif.

Vitaa concourrait aux côtés de Jain, Juliette Armanet, Louane, Mentissa, Santa et Shay.

Slimane qui vient d'être élu pour représenter la France au concours de l'Eurovision 2024, concourrait, lui, aux côtés de Clmaudio Capéo, David Guetta, Kendji Girac, Pierre de Maere, Ridsa, Vianney.

Révélation francophone de l'année

Il s'agit de Nuit Incolore. Qui concourait face à Bianca Costa, Calema, Chiloo, Joseph Kamel, Vacra.

Groupe ou duo francophone de l'année

Ce sont les Toulousains Bigflo & Oli qui sont sacrés. On ne les arrête plus. En 2022, déjà, ils avaient raflé plusieurs prix. Leur dernier album studio, "Les autres c’est nous", est sorti en juin 2022. Les deux frères ont aussi enfilé en 2023 le costume de coachs vocaux dans "The Voice" sur TF1.

Ils concouraient avec Louise Attaque, Ofenbach, Trinix.

Collaboration francophone de l'année

La sacre est remis à Slimane et Claudio Capéo avec leur interprétation de la chanson "Chez toi". Ils étaient en lice aux côtés de Benson Boone & Philippinne Lavrey, Kendji Girac feat Vianney, Soolking feat Gazo, Vianney & Ed Sheeran.

Artiste féminine internationale de l'année

C'est Dua Lipa qui s'impose devant Miley Cirus, Olivia Rodrigo, Rihanna, Rosalia, Shakira, Taylor Swift.

Artiste masculin international de l'année

C'est Ed Sheeran qui finit à la première place. Devant Calvin Harris, Jason Derulo, Lila Nas X, Maluma, Sam Smith, The Weekend.

Révélation internationale de l'année

C'est Loreen. Elle concourait aux côtés de Ayra Staar, Becky G, David Kushner, Karol G, Libianca.

Groupe ou duo international de l'année

C'est Imagine Dragons. Ils étaient nommés avec les Black Eyed Peas, Linkin Park, Maneskin, OneRepublic.

Collaboration internationale de l'année

Rosalia & Row Alexandro. Le duo était nommée avec Calvis Harris et Ellie Goulding ; Jason Derulo feat Dido ; Karol G et Shakira ; Kungs, Purple Disco Machine feat Julian Perretta.

Chanson internationale de l'année

Miley Cirus qui concourait aux côtés Ayra Starr, Calvin Harris et Ellie Gouding, Dua Lipa, Ed Sheeran, Imagine Dragons, Loreen, Maneskin.

Clip francophone de l'année

A nouveau, le duo toulousain Bigflo & Oli rafle une récompense. Ils étaient en lice face à Chiloo, Eddy de Pretto, Mentissa, Santa, Vianney & Mika.

DJ de l'année

Le Français David Guetta. Il était face à Boris Way, Calvin Harris, Kungs, Martin Solveig, Ofenbach, Tiesto.

Clip international de l'année

Miley Cirus. Elle était en lice avec Dua Lipa, Ed Sheeran, Maneskin, Olivia Rodrigo, Sam Smith et Kim Petras, Taylor Swift.

Social Hit

Jain. Elle faisait face à Aya Nakamura, Hamza feat Damso, Jeck, Tayc, Vacra.

Reprise et adaptation

Aqua et Tïesto. Dans la même catégorie, était nommés David Guetta, Anne-Marie, Coy Leray ; Francis Mercier & Magic System ; Jason Derulo feat Dido ; Metro Boomin, The Week-End, 21 Savage ; Soolking feat Gazo ; Trinix, One-T.

Tournée francophone

M Pokora. Il était nommé face à Angèle, Bigflo & Oli, Christophe Maé, Juliette Armanet, Lujipeka, M, Soprano, Starmania.

Chanson francophone de l'année

Louane. Elle était en concurrence avec Claudio Capéo et Slimane, Pierre de Maere, Benson Moone et Philippine Lavrey, Kendji Girac featuring Vianney, Santa.