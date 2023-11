Polynésie française : ce que l'on sait de la mort de Clément Élard, un militaire français de 26 ans, lors d'un exercice

Jeudi 9 novembre, un exercice de cohésion organisé lors d'une marche d'aguerrissement en Polynésie française a connu une issue dramatique avec la mort du fusilier marin Clément Élard, l'un des neuf militaires qui y participaient.

C'est le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, qui a annoncé la triste nouvelle ce vendredi 10 novembre sur son compte X (ex-Twitter), faisant part d'une "vive émotion" et de ses "sincères condoléances" à la famille du militaire, ainsi qu'à "ses frères d'arme".

Vive émotion à l’annonce du décès du quartier-maître de première classe, Clément Elard, fusilier marin, décédé en service en Polynésie française.



J’adresse mes sincères condoléances et mon soutien à sa famille et à ses frères d’armes. pic.twitter.com/jR3NA3Rnde — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) November 10, 2023

Clément Élard, quartier-maître de première classe et fusilier marin, est décédé dans le cadre de ses fonctions, jeudi 9 novembre. Comme l'indique RTL rapportant les propos du haut-commissaire de la République en Polynésie française, il participait à une marche d'aguerrissement avec son groupe dans la vallée de la Mahateaho (commune de Hitiaa O Te Ra) sur l'île de Tahiti.

Clément Élard, un fusilier marin de 26 ans

Comme le rapporte Zone militaire, un journal spécialisé sur l'actualité militaire, la victime était âgée de 26 ans. Le quartier-maître de 1ère classe Clément Élard avait rejoint la marine nationale en 2018.

Il a d'abord été affecté au bataillon de fusiliers marins Amyot d’Inville, à Brest. Jusqu'ici fusilier marin affecté à la Compagnie des fusiliers marins de Lanvéoc (Finistère). "Titulaire de la médaille de bronze de la Défense nationale et de la médaille de la protection militaire du territoire, il venait de rejoindre le groupement aéronautique militaire de Faa’a des Forces armées en Polynésie française pour une mission de courte durée".

Selon le Télégramme, il était originaire du Finistère.

Surpris par la brusque montée des eaux

Toujours selon le journal en ligne citant le ministère des Armées, "le groupe de neuf marins du détachement de la Force maritime des fusiliers marins et commandos devait effectuer cette marche d’aguerrissement "planifiée et encadrée", s’est fait surprendre par une brusque montée des eaux. Et c’est en franchissant un gué que le quartier-maître de première classe Élard a été emporté par le courant".

Toutes mes pensées accompagnent la famille, les proches et frères d’armes du QM1 Clément Elard, fusilier marin affecté au CFM Bernier de Lanvéoc, décédé en service lors de son déploiement de courte durée en Polynésie-française. https://t.co/BMQ567tGRi — Chef d'état-major de la Marine (@CEMM_FR) November 10, 2023

Déployé pour une mission de courte durée

Malheureusement, la dépouille du fusilier marin a été repérée "dans une zone particulièrement difficile d’accès" par hélicoptère. Elle a été hélitreuillée. Son décès a été déclaré par le médecin à 21 h, selon Radio 1 Tahiti.