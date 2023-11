Paris : les portes grandes ouvertes dans les galeries et ateliers d'art du XVIIe arrondissement

Près d’une cinquantaine de galeries d’art, ateliers de pratiques artistiques et artisans d’art du XVIIe vous ouvrent leurs portes le temps d’un week-end.

Samedi 18 et dimanche 19 novembre, de nombreuses occasions de découvrir des lieux insolites dans votre quartier et ailleurs

C'est avec un "immense plaisir" que la municipalité invite les habitants du quartier à participer à un événement exceptionnel les 18 et 19 novembre prochains. Près d'une cinquantaine de galeries d'art, d'ateliers de pratiques artistiques et d'artisans d'art du 17e arrondissement ouvriront leurs portes de 10h à 17h, offrant ainsi une opportunité rare de plonger dans l'univers riche et diversifié de l'art local.

Cette initiative vise à célébrer la créativité, l'authenticité et l'expertise artistique présentes dans nos quartiers. C'est l'occasion parfaite de découvrir des lieux insolites dans votre quartier et au-delà, tout en rencontrant des artistes passionnés qui vous guideront à travers leurs œuvres remarquables. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour un week-end de rencontres enrichissantes, mettant en lumière le talent exceptionnel de nos créateurs locaux.

Rendez-vous dans l'ensemble des galeries et ateliers d'art de l'arrondissement !