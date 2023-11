8 habitudes à adopter pour ralentir le vieillissement

Selon l’American Heart Association, une bonne santé cardiovasculaire permettrait de ralentir le vieillissement biologique. Etude à l’appui, elle a ainsi montré que ceux qui respectent huit habitudes de vie auraient un âge biologique plus jeune de 6 ans par rapport à leur âge réel.

Une bonne santé cardiovasculaire pourrait ralentir le rythme du vieillissement biologique, réduisant de fait le risque de développer des maladies chroniques et d’autres pathologies liées à l’âge. Et donc prolongerait l’espérance de vie en bonne santé. Voilà ce qui ressort d’un travail présenté au congrès de l’American Heart Association qui s’est tenu ce week-end à Philadelphie.

Pour parvenir à ce constat, les scientifiques ont mesuré l’âge phénotypique de 6 500 adultes entre 2015 et 2018. L’âge phénotypique est une mesure objective de l’âge biologique s’appuyant notamment sur différents marqueurs sanguins.

Il ressort que les participants ayant une bonne santé cardiovasculaire étaient plus jeunes que prévu physiologiquement. En revanche, les personnes ayant une mauvaise santé étaient plus âgées que leur âge. Dans le détail, les personnes les plus en forme sur le plan cardiaque présentaient un organisme plus jeune de 6 ans par rapport à ce qu’indiquait leur pièce d’identité.

Pour les auteurs, pas de mystère : "une plus grande adhésion aux Life’s Essential 8 (8 essentiels de vie – ndlr) peut ralentir le processus de vieillissement de votre corps et présenter de nombreux avantages à long terme".

Quels sont les "8 essentiels" pour être en forme ?