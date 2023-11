Baraqueville. Convivialité au menu du village du Lac

Comme depuis plusieurs années, une bonne cinquantaine d’habitants du Lac se sont retrouvés pour un moment de convivialité. Cette initiative, ils la doivent à l’association des "Amis de la fontaine du Lac".

Après un apéritif accompagné d’amuses bouches tout le monde s’est installé autour de la table pour partager le repas à la salle des fêtes de Vors. Cette agréable journée ensoleillée s’est déroulée dans la bonne humeur et a permis de nombreux échanges entre anciens et nouveaux habitants. Une agréable expérience qui permet d’entretenir la bonne entente entre voisins et qui pourrait donner des idées à d’autres villages.