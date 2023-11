Decazeville : une journée consacrée à l’emploi au Laminoir

150 offres seront proposées aux visiteurs.



Jeudi 16 novembre, Pôle emploi organise au Laminoir de Decazeville la première matinée de l’emploi, l’occasion pour les demandeurs d’emploi de rencontrer une cinquantaine d’entreprises locales, avec "plus de 150 offres d’emploi à pourvoir, CDD, CDI, temps plein, temps partiel, débutant ou expérimenté avec ou sans diplôme", précise Pôle emploi.

"Quand on s’est mis en tête de faire cet événement, on ne s’imaginait pas avoir autant d’entreprises présentes. Les entreprises qui tiendront un stand représenteront notre bassin d’emploi, donc Montbazens, Decazeville, Lanuéjouls et Capdenac. Des agences de travail temporaire seront également là pour les secteurs de Figeac et Rodez", précisent les coordinatrices de l’événement. "C’est la première édition des matinées de l’emploi, qu’on sera amené à renouveler une à deux fois par an. C’était une volonté des entreprises du Bassin et de Pôle Emploi. On est sur un concept d’entretiens Flashs. Les matinales de l’emploi sont généralistes, donc tous les secteurs seront représentés."

Des organismes de formation et des partenaires comme cap emploi, l’association Chorus, la mission locale, la mairie de Decazeville, Decazeville communauté, le Département et la Région seront aussi présents.

La matinée sera scindée en deux temps. De 8 h 30 à 10 heures, un temps d’échange est organisé avec les employeurs sur différents thèmes, comme l’accueil de salariés en situation de handicap ou l’expérimentation France travail. De 10 heures à 13 heures, le Laminoir sera ouvert au public.