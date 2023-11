Druelle Balsac. Encore un succès pour le thé dansant pour l’association "Lo Sérado"

Les adeptes des thés dansants ont investi la salle des fêtes de Druelle village afin de partager un moment de convivialité jalonné de musique, de danse et de bonne humeur. Une organisation bien rodée, un répertoire de qualité et une ambiance au beau fixe ont permis à Michel Soulié, le président du club, et à ses troupes d’arborer le sourire des beaux jours.

"Nous bénéficions d’une belle affluence avec plus de 160 participants qui sont visiblement heureux de partager ce thé dansant au son des valses, tangos et javas distillés par le talentueux orchestre de Didier Malvezin", se réjouissait-il.

Un répertoire où les danses en ligne, pour les personnes seules, et le folklore traditionnel ont également tenu toute leur place.

La danse est la principale raison de la venue de tant de monde, mais le goûter de 17 heures est également fort apprécié.

Il est vrai que les choux à la crème, réalisés par le trésorier adjoint sont absolument délicieux.

Encore une belle après-midi pour les amateurs de danse !

Rendez-vous est d’ores et déjà donné pour le mardi 5 décembre pour le troisième thé dansant de la saison qui sera animé par Sylvie Pullès et dont les bénéfices seront reversés au Téléthon.