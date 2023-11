Baraqueville. Festival de chorales

En bref

Concert choral. La chorale Au Fil des chants organise son "Festival de Chorales" qui aura lieu le 19 novembre, à 15 h, en l’église de Baraqueville, avec les ensembles Yaqua Chanter de Taurines et l’ensemble vocal des 4-Saisons. Les trois chorales seront dirigées par Pierre Laurent. Libre participation aux frais.

Cours de couture intermédiaire. Réalisation d’un sac de voyage lors d’un cycle de 3 ateliers qui aura lieu les lundis 4, 11 et 18 décembre, au centre social et culturel du Pays ségali à Baraqueville, de 19 h à 21 h 30, animé par la Chouette Embobinée. Renseignements et inscriptions par mail accueil@cscps.fr ou par téléphone : 05 65 72 29 19.