Disparition inquiétante : une battue organisée pour retrouver un homme de 85 ans et son chien, disparus depuis trois jours

Les recherches se poursuivent avec une battue citoyenne ce mercredi dans le Tarn pour retrouver Christian et son chien Dolly.

Une battue citoyenne est organisée à partir de 14 h 30 ce mercredi 15 novembre 2023, au départ de la gendarmerie de Lavaur (Tarn), afin de poursuivre les recherches de Christian Charvy. L'homme de 85 ans, atteint d'Alzheimer, est introuvable depuis trois jours.

Il a été vu pour la dernière fois devant le magasin Intermarché de Lavaur, samedi vers 17 heures. Lors de sa disparition, Christian était accompagné de son chien Dolly, qui est lui aussi introuvable.

Qui contacter si vous avez des informations ?

Christian portait un jogging noir et une veste polaire marron le jour de sa disparition, ainsi qu'une casquette gavroche de couleur marron. Il est possible de le reconnaître aussi grâce à son bracelet de type gourmette sur lequel est inscrit son prénom, et à la cicatrice qu'il porte sur l'un des mollets et celle qu'il a dans le bas du dos.

Son chien Dolly est de type ratier, il est de couleur noir avec un plastron blanc et des pattes blanches.

Si vous possédez la moindre information susceptible d'aider les enquêteurs, vous êtes invité à contacter la gendarmerie de Lavaur au 05 63 58 93 20 ou à composer le 17.