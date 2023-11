Partout dans le monde, les livres jeunesse se traduisent énormément

(ETX Daily Up) - Bien qu’ils ne soient pas toujours considérés comme de la "vraie" littérature, les livres jeunesse se vendent très bien. Ils font même partie des ouvrages les plus traduits au monde. Et le plus traduit d'entre eux est l'ouvrage français écrit par Antoine de Saint Exupéry, "Le Petit prince".

Il y a 80 ans, Antoine de Saint-Exupéry écrivait, sans le savoir, un conte pour enfants qui allait devenir le livre le plus traduit au monde après la Bible. "Le Petit Prince" existe dans plus de 382 langues différentes, si l’on en croit un classement* élaboré par Preply qui répertorie les livres totalisant le plus de traductions aux quatre coins de la planète. Il permet de hisser la France en tête de ce palmarès, devant l’Italie ou l’Angleterre. La Botte arrive en deuxième position grâce aux "Aventures de Pinocchio" de Carlo Collodi. Ce livre, adapté en film d’animation par Disney en 1940, a été traduit dans plus de 300 langues depuis sa publication en 1881. C’est pratiquement deux fois plus que "Les Aventures d’Alice au pays des merveilles" de Lewis Carroll, que l’on peut lire, lui, dans plus de 175 langues. La quatrième place du classement revient aux "Contes d’Andersen" de Hans Christian Andersen. Ce tome d’anthologie réunit les histoires pour enfants les plus connues de l’écrivain danois, qui en a écrit quelque 170 de son vivant. Il totalise plus de 160 traductions. "Les Aventures de Tintin" du dessinateur belge Hergé est également mis à l’honneur dans ce palmarès. Avec ses 93 traductions, il permet à la Belgique d’occuper la huitième place du classement. De manière générale, les cinq tomes pour enfants et adolescents répertoriés par Preply totalisent, à eux seuls, 1110 traductions (en comptant la bande-dessinée). De quoi prouver aux détracteurs de la littérature jeunesse qu’elle n’a rien à envier à la "haute" littérature. Engouement pour l'autobiographie en Afrique

En dehors de la littérature jeunesse, la fiction s’exporte très bien à l’international. Ainsi, le roman phare de l’Espagnol Miguel de Cervantes, "L'Ingénieux Noble Don Quichotte de la Manche", existe dans les rayons des librairies dans plus de 140 langues, contre 80 pour "L'Alchimiste" du Brésilien Paulo Coelho. Ce conte philosophique, qui suit le cheminement spirituel du berger andalou Santiago, est d’ailleurs l'œuvre la plus traduite en Amérique du Sud.

Si bon nombre de livres traduits dans le monde relèvent de la fiction, le continent africain manifeste un réel intérêt pour les autobiographies. Les récits à la première personne font partie des livres les plus traduits dans cette région du monde, à l’instar de "The Upright Revolution: Or Why Humans Walk Upright" du Kényan Ngũgĩ wa Thiong'o. Cette fable, écrite originellement en kikuyu (une langue parlée par le peuple kényan du même nom), existe dans 63 langues différentes, ce qui en fait l’ouvrage africain aux plus nombreuses traductions. En Asie, deux ouvrages atteignent les 50 traductions, "Autobiographie d'un yogi" de Paramahansa Yogananda (Inde) et "La Ballade de l'impossible" du Japonais Haruki Murakami. En Amérique du Nord, "Le Chemin du bonheur" de L.Ron Hubbard (Etats-Unis) a été traduit dans 112 langues. En Océanie, on retrouve le célèbre roman de Colleen McCullough, "Les Oiseaux se cachent pour mourir", traduit en 20 langues.Découvrez les dix premières places du classement de Preply des livres les plus traduits à travers le monde ci-dessous : 1 - "Le Petit Prince" d’Antoine de Saint-Exupéry2 - "Les Aventures de Pinocchio" de Carlo Collodi3 - "Les Aventures d’Alice au pays des merveilles" de Lewis Carroll4 - "Les Contes d’Andersen" de Hans Christian Andersen5 - "Testament" de Taras Chevtchenko6 - "L'Ingénieux Noble Don Quichotte de la Manche" de Miguel de Cervantes7 - "Le chemin du bonheur" de L. Ron Hubbard8 - "Les Aventures de Tintin" de Hergé9 - "La Tragédie de l'homme" d'Imre Madach10 - "L'Alchimiste" de Paulo Coelho*Ce palmarès s'appuie sur les données de la World Cat Library, qui réunit les collections de plus de 15.000 bibliothèques sur les cinq continents. Il ne prend pas en compte les livres religieux.