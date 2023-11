Football : Adrien Oliveira, maillot différent mais flamme intacte

L’ancien défenseur du Rodez Aveyron football, Adrien Oliveira, aujourd’hui Bozoulais, s’apprête à troquer la tenue de joueur pour celle d’arbitre, après avoir été reçu à la formation initiale d’arbitrage. Une reconversion prometteuse et trop rare pour celui qui a effectué une grande partie de sa carrière en sang et or.

Il y avait Gaël Angoula, l’ex-joueur pro ayant notamment évolué à Bastia ou à Nîmes, désormais homme en noir chez les professionnels. Il y aura dans le futur Adrien Oliveira. Du moins, en District au minimum. Le Lotois d’origine, adopté (de cœur) en Aveyron, vient ainsi de voir sa formation d’arbitre validée par le district de l’Aveyron. Les grands débuts vont arriver et la nouvelle tenue qui va avec.

De Rodez à Bozouls, en passant par le Cantou'lousain

"J’ai arrêté le football en 2018, l’année où nous sommes montés en National 3 avec la réserve de Rodez, se souvient-il. Je venais d’avoir un enfant et l’investissement devenait trop important. Mais je me suis toujours entretenu, j’ai joué avec le Cantou’lousain (les Aveyronnais de Toulouse, NDLR) lorsque j’avais rejoint mon épouse sur Toulouse. Et la saison dernière, je dépannais à Bozouls d’où elle est originaire", raconte celui qui faisait partie du groupe fanion à l’an I de Laurent Peyrelade sur le Piton conclu par une relégation sportive puis un sauvetage administratif.

Après avoir arpenté les côtés gauches des stades en tant que latéral, Adrien Oliveira, 34 ans, s’apprête donc à effectuer des transversales différentes en tant qu’arbitre. Il va désormais officier au centre du jeu et prendre d’autres responsabilités. "Le club de Bozouls n’avait pas d’arbitre et me l’a proposé. Alors je me suis dit : "Pourquoi pas". Cela me permet de rester dans le monde du foot. Avec les enfants, je n’ai pas trop de temps. Arbitrer, c’est une fois par semaine. Je ne dépends de personne et sans contrainte d’entraînement", poursuit-il.

"Je pense attaquer prochainement en D4"

L’ingénieur en informatique à la vie civile s’apprête donc désormais à faire ses grands débuts sous ses nouvelles couleurs. Un club bien différent de ce qu’il a pu connaître jusqu’ici, mais une expérience qui mériterait d’être vécue par beaucoup d’autres. Surtout en connaissant le terrain. Après Pradines, le Raf et l’AOB, c’est l’arbitrage qui attend Oliveira. Avec ses bons comme ses mauvais côtés. Même si la pression ne devrait pas être un problème pour lui.

"J’ai le rythme comme je disais, je n’ai jamais coupé avec le football et le sport, il n’y a pas de problème pour cela d’autant que je pense attaquer prochainement en Division 4 du district au moins pour trois ou quatre rencontres avec un superviseur. C’est pareil pour tout le monde."

Cinq ans après, l’ex sang et or rechausse les crampons d’une autre manière en se mettant au service du football et de son département d’adoption. Et qui sait, peut-être que dans quelques années, il pourrait boucler la boucle dans le nouveau Paul-Lignon pour une finale de coupe de l’Aveyron ? Voire un destin à la Angoula.