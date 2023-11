Manhac. "Le temps de l’écoute" à la Caminade

Trois artistes, trois sensibilités différentes et un même but, celui de l’écoute. Le temps de l’écoute, tel est le thème de l’expo à l’espace associatif de la Caminade. Trois artistes actuellement à l’école des Beaux Arts de Bourges pour la 3e année. Gwenn développe une pratique de la céramique inspirée des formes végétales qui l’entourent.

Il façonne des objets qui peuvent être utilitaires ou décoratifs.

A travers un regard sensible, il cherche le rapport avec les espaces vivants qui nous entourent, c’est la ligne directive de ce jeune artiste.

Sidonie, Vosgienne de naissance, s’intéresse aux façons dont nous existons dans le paysage, elle immortalise des moments d’immersion totale, moments de baignade, balades ; elle donne une place importante à la notion de lenteur, son travail se traduit par une cueillette.

Ysaline, habitant à Manhac, développe une sensibilité pour les arts plastiques au lycée Foch. Son travail s’articule autour des notions de tendresse et d’archives "vivantes" de ses proches (photographies argentiques, carnets de dessins). Sa pratique évoque la transmission orale des gestes et mots à travers différents supports et une poésie qui se place au cœur de ses recherches en français comme en occitan. Ce temps de l’écoute reste un thème concret, avec un art que l’on pourrait penser particulier, mais qui interroge. Gwenn le pratique aussi en cuisine, avec tapenade, soupe aux orties, etc… Ce temps d’écoute et de partage n’est que le prémice d’une belle et grande aventure. Ils ont le talent, l’inspiration et surtout cette écoute qui les nourrit.