Occitanie : le squatter tente de trouver un toit... et se retrouve coincé dans une cheminée

Les faits se sont déroulés dans la nuit du vendredi 10 au samedi 11 novembre à Clermont-L'Hérault (34).



Répétition générale avant le soir de Noël ? Du moins pour les pompiers de l'Hérault s'ils devaient secourir dans leur département un père Noël livreur de cadeaux coincé dans une cheminée.

Ce n'est pas un père Noël mais un jeune homme d'une vingtaine d'années auquel les pompiers ont dû porter secours, dans la nuit du vendredi 10 au samedi 11 novembre, à Clermont-L'Hérault.

Cherchant visiblement un endroit pour passer la nuit (on suppose un sans-domicile fixe) ou tentant un cambriolage façon monte-en-l'air, ce jeune homme a cru pouvoir trouver un lit ou quelques objets de valeur en passant par le toit, puis par la cheminée d'une maison vide. Mais n'est pas le père Noël qui veut : durant la manoeuvre, le jeune homme a perdu pied et a effectué une chute de plusieurs mètres, avant de se retrouver coincé dans le conduit. Une situation angoissante qui a conduit celui qui voulait se montrer le plus discret possible à appeler à l'aide. Il était 3 heures du matin environ. Fort heureusement pour lui, des voisins de la maison vide l'entendent et appellent gendarmes et pompiers.

Ces derniers parviennent à libérer le jeune homme de son inconfortable posture au bout d'une heure d'efforts. Conduit à l'hôpital Lapeyronie de Montpellier, ses blessures se sont avérées superficielles, plus superficielles que les enquêteurs qui l'ont interrogé par la suite afin de définir les raisons pour lesquelles il s'est retrouvé dans cette cheminée.