Druelle Balsac. Soixante-deux équipes à Balsac pour le premier concours de belote de la saison

Malgré la crainte d’une petite participation pour le premier concours de belote de la saison, les chasseurs balsacois ont été vite rassurés. En effet, pas moins de 62 équipes se sont inscrites pour s’affronter amicalement autour des tapis rouges.

Ce concours, qui se déroulait à la salle des fêtes de Balsac vendredi 10 novembre, a permis aux amateurs de jeux de cartes de se retrouver pour se mesurer dans les subtiles combinaisons afin de gagner la partie. Le succès de cette manifestation se confirme avec la participation de 124 beloteurs, très concentrés et appliqués à obtenir le meilleur score final. Avant le concours, à partir de 19 h 30, on pouvait se restaurer en savourant la soupe au fromage, préparée par les membres de l’association, et qui a obtenu elle aussi un gros succès. Il est vrai que cette soupe est très appréciée et que beaucoup viennent la déguster sans pour cela participer au concours.

Certains même repartent avec des barquettes pour la manger chez eux. Encore une bonne soirée grâce aux chasseurs balsacois qui ont toujours l’art de bien recevoir.

Tous les participants se sont donné rendez-vous pour le 2e vendredi du mois de décembre.