Fruits et légumes : des bénéfices au-delà de la santé

Ils sont connus pour booster notre santé physique et mentale. Ils participent au concept ô combien vital de développement durable, et à la découverte des goûts. Les fruits et légumes ont tout pour eux et restent malgré tout encore insuffisamment consommés. Zoom avec Jean-Pierre Cravedi, président du Conseil scientifique d’APRIFEL, sur l’ensemble de ces bénéfices et sur les pistes de réflexion pour parvenir enfin à faire des fruits et légumes des aliments du quotidien.

L’Agence pour la Recherche et l’Information en Fruits et Légumes (APRIFEL) a créé en 2003 la conférence internationale EGEA. Véritable rendez-vous scientifique, elle rassemble les acteurs de la filière alimentaire, les institutionnels et les scientifiques de divers horizons. Avec comme objectif de partager l’ensemble des connaissances sur les fruits et légumes. La dernière édition qui s’est tenue cet automne a mis l’accent sur le concept "One Health", ou "une seule santé" en français.

Une santé humaine indissociable de la santé des animaux, des plantes et de l’environnement

L’approche "Une seule santé" décrypte Jean-Pierre Cravedi, président du Conseil scientifique d’APRIFEL, "revient à ne pas dissocier la santé humaine de celle des autres espèces, animales ou végétales, et plus largement, de celle de notre lieu de vie, la Terre. Au cours de la conférence, nous avons discuté et débattu sur les interactions entre ces différentes composantes de la santé et de l’équilibre à trouver pour favoriser à la fois bien être et développement durable. On ne peut en effet imaginer une bonne santé humaine, sans le respect de notre environnement et des écosystèmes qui le constituent. Nous l’avons bien observé avec les pandémies récentes. Tous ces éléments sont extrêmement imbriqués, et leur étude, bien que complexe, est nécessaire à une vision intégrée de la santé"

Et en matière de consommation de fruits et légumes, Jean-Pierre Cravedi estime que l’impact sur l’environnement peut être très puissant. Plus on mangera de végétaux, plus les bénéfices pour la Planète seront visibles. "La végétalisation de notre assiette permet d’améliorer notre bilan carbone en faisant diminuer la production animale intensive et donc les émissions de gaz à effet de serre. A condition bien entendu de respecter la biodiversité, de réduire l’usage des engrais chimiques et de rationaliser les ressources en eau."

Du microbiote à la santé du cerveau : les fruits et légumes ont tout bon

La conférence EGEA de septembre dernier a aussi été l’occasion de faire le point scientifique sur les bienfaits des fruits et légumes sur la santé humaine. "L’intérêt consistait à partager ces informations entre professionnels de divers horizons : médecins, chercheurs, agriculteurs, restaurateurs, producteurs… De manière générale, tout le monde s’accorde à dire que les fruits et légumes sont essentiels pour la prévention de la santé ", précise Jean -Pierre Cravedi. "Notre microbiote par exemple qui interagit avec de nombreux organes, a besoin de fibres pour bien fonctionner. Or les fibres vous en trouvez principalement dans les végétaux. Ce n’est pas tout, toutes les données scientifiques convergent pour en démontrer les bienfaits pour la bonne santé du cerveau et du système cardiovasculaire."

Quelles idées pour booster la consommation ?

Si effectivement la liste des bienfaits liés aux fruits et légumes est sans fin, pour autant, la consommation ne s’envole pas. "Il existe des freins, notamment la perception de cherté aujourd’hui des fruits et légumes. Et aussi une mobilisation insuffisante des pouvoirs publics pour les promouvoir ", affirme Jean-Pierre Cravedi. "Et aussi bizarre que cela puisse paraître, en Europe, il n’y a aucune allégation santé pour les fruits et légumes alors que certains produits industriels en bénéficient. C’est un non–sens ! Sans oublier le matraquage publicitaire lié à la malbouffe. De ces constats peuvent naître des solutions concrètes que nous devons porter au niveau institutionnel. C’était d’ailleurs l’un des objectifs de la conférence EGEA qui a également rassemblé la Commission européenne, l’OMS, la FAO (organisation des Nations-Unies pour l’alimentation et l’agriculture) …"

Astuces : Et si on adoptait le réflexe fruits et légumes

Que vous manquiez de temps, d’idées, que vous les trouviez fades ou que votre famille soit fâchée avec eux, quelques astuces simples permettent de mettre plus de fruits et légumes dans votre quotidien :

L’assaisonnement, le petit + qui fait la différence : herbes fraiches, épices ou même piment, permettent de pour révéler les saveurs des légumes, booster leur goût et donner envie à toute la famille.

Vive le cru pour les pressés : Comme les fruits, de nombreux légumes peuvent se croquer juste rincés et coupés en lamelles. Déposez-les sur une tartine de fromage ou une pizza pour apporter de la fraicheur à un repas rapide.

Toujours à portée de main : Pour manger des fruits et légumes sans même y penser, laissez une corbeille de fruits sur la table et invitez les légumes à chaque repas – crudités à l’apéritif, salade ou soupe avec une quiche et le tour est joué.

Plus d’astuces pour adopter le réflexe fruits et légumes, cliquez ici