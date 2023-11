"L’asymétrie des baratins" se raconte en conférence

La conférence sera donnée vendredi 17 novembre, à 18 h 30 au théâtre municipal. Elle sera animée par Nicola Delon, architecte et cofondateur d’"Encore heureux" et par Benoit Bonnemaison-Fitte, artiste peintre et graphiste. Nicola Delon, enfant du pays, est déjà venu en 2019, présenter une conférence "Construire des bâtiments ou des lieux ?" dans laquelle il abordait les problèmes de l’architecture d’aujourd’hui face à l’épuisement des ressources (notamment du sable, nécessaire à la fabrication du béton), à la crise climatique, à la multiplication des incendies, aux inondations et en même temps à la nécessité de loger une population en expansion.

"À la croisée du diaporama et de la performance, cette nouvelle conférence se présente comme une réflexion : que construire aujourd’hui et comment le construire ? Comment éviter la multiplication des déchets, les longs voyages en container des matières premières nécessaires à la construction des bâtiments, et des habitations ? Raconter les défis de l’architecture d’aujourd’hui, les solutions proposées pour dire et fabriquer un monde plus juste, plus sobre, plus habitable, tel est le projet de Nicola Delon et de Benoit Bonnemaison-Fitte", indique l’USP.

Entrée 8 €, adhérents 5 €, jeunes et sans emploi 2 €.