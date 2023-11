Quand les déchets font des hauts et débat

"Nous devons réduire la quantité de déchets produite et maîtriser la hausse vertigineuse des coûts de traitements et de transport. D’où ce changement radical dès le dernier trimestre, qui consiste à organiser la collecte en apport volontaire sur 7 lieux répartis sur le territoire." Thierry Serin, maire de la commune, et son 1er adjoint Olivier Martin étaient investis d’une mission délicate : informer leurs administrés de la décision de la communauté de communes de recourir à une collecte robotisée. "Un transfert de charges de la collectivité sur les habitants, ne nous le cachons pas, puisque ce sont eux qui transporteront leurs déchets jusqu’aux éco-points. Mais il s’agit bien d’une décision de l’État, qui a augmenté la taxe générale sur les activités polluantes pour inciter les citoyens à passer de 209 kg à 145 kg de déchets par personne en 5 ans", a précisé le maire.

Contre toute attente, peu d’habitants s’étaient mobilisés pour participer à la réunion publique mais il a suffi d’une dizaine de personnes pour balayer largement le sujet, qui a donné lieu à l’expression de nombreuses interrogations.