Cabanès. Voyage de l’amitié en Espagne

Le voyage de l’amitié a conduit 31 personnes à Pineda de Mar, logé et nourris à l’hôtel Aqua. Le groupe a découvert Gérone, jumelée avec Albi, le village San Filiu et sa partie médiévale, la forteresse d’Hostalric et ses 1 000 ans d’histoire. Un spectacle "surprise" a mis en scène les sosies de Johnny Hallyday, Eddie Mitchell et Michel Sardou. Arrêt au retour à la Junquera avant de regagner ses pénates, tous enchantés de ce séjour espagnol.

La prochaine rencontre aura lieu le dimanche 19 novembre à 14 h en la salle des fêtes, pour le quine annuel du club.