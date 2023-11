Concerts, spectacles, visites, quines : vos animations pour trois jours en Aveyron

faites votre choix entre des animations qui sentent de plus en plus les fêtes de fin d'année.



Vendredi 17 novembre

Camjac.

Concours de belote à 20 h 45.

Goutrens.

Concours de belote, à 20 h 45, à la salle des fêtes.

Laissac.

Soirée beaujolais et grillée de châtaignes, à 18 heures, au centre administratif.

Lestrade-et-Thouels.

Concours de belote, à 20 heures, à la salle des fêtes.

Onet-le-Château.

Concert, à 20 h 30, au Krill.

Rieupeyroux.

Conférence donnée par Christian-Pierre Bedel, à 18 h 30, à l’espace Gilbert-Alauzet.

Rignac.

Concert avec « L’Espérance juniors », à 18 h 30, à l’espace André-Jarlan.

Saint-Saturnin-de-Lenne.

Soirée beaujolais avec animation musicale, à 18 h 30, au Saint-Sat.

Sainte-Geneviève-sur-Argence. Soirée vin nouveau et cidre doux, à 18 heures, au bar-café associatif.

La Salvetat-Peyralès. Spectacle avec la troupe Novacella et repas, à 19 heures, à la salle des fêtes.

Sévérac-le-Château. Concours de belote, à la Maison du temps libre.

Villecomtal. Soirée « faîtes de la soupe » avec dégustation, à 19 h 30, à la salle des associations.

Samedi 18 novembre

Decazeville.

Soirée théâtrale, à 20 h 30, à la médiathèque.

Druelle.

Dictée pour tous, à 14 heures, à la salle des fêtes.

Gabriac.

Marché de l’Avent, producteurs locaux, vin chaud, châtaignes grillées, de 10 heures à 18 heures, place de l’église.

Huparlac.

Quine de l’école, à 20 h 30, à la salle des fêtes.

Lédergues.

Repas dansant animé par Jean-François Mézy, à 20 heures, à Falguières.

Le Monastère.

Salon des orchidées, de 10 heures à 18 heures, à la salle polyvalente.

Montpeyroux.

Repas beaujolais animé par DJ Pat, à la salle des fêtes de Saint-Rémy-de-Montpeyroux.

Le Nayrac.

Quine de la chasse des Liacouses, à 20 h 30, à l’espace multiculturel.

Onet-le-Château.

Salon des artistes amateurs, de 14 heures à 19 heures, à l’Athyrium.

Rodez.

Salon du chocolat, de 10 heures à 19 heures, à la salle des fêtes.

Saint-Christophe-Vallon.

Quine au profit du Téléthon, à 20 h 30, à la salle des fêtes.

Saint-Laurent-de-Lévézou.

Quine du sport quilles du Monseigne, à 20 h 30, à la salle des fêtes.

Sainte-Eulalie-d’Olt. Quine de l’association Canto rando, à 20 h 30, à la salle d’animations.

Sainte-Geneviève-sur-Argence.

- Concert de poche : du jazz avec Clément Caratini et Daniel Mizrahi, à 18 heures, au centre culturel.

- Concours de belote, à 20 h 30, à la ferme de la Violette.

Salles-la-Source.

Soirée gratounade animée par Benjamin Malric, à 20 h 30, à la salle des fêtes de Pont-les-Bains.

Salmiech. Théâtre avec la troupe « Bruits de couloirs », à 14 heures, à la salle polyvalente.

Valady.

Spectacle avec la Compagnie des « cinq jasmins d’Olemps », à 20 h 45, au Manoir.

Dimanche 19 novembre

Agen-d’Aveyron.

Quine de l’ADMR, à 14 heures, à la salle des fêtes.

Baraqueville.

- Concert avec trois chorales, à 15 heures, à l’église.

- Déjeuner aux tripous et pieds de cochons farcis, à 8 heures, à la salle des fêtes de Lax.

Calmont.

Braderie à la puériculture, de 9 h 30 à 16 heures, à la salle polyvalente de Ceignac.

Castanet.

Quine du relais paroissial de Lardeyrolles, à 14 heures, à la salle des fêtes de Lardeyrolles.

Coubisou.

Théâtre au profit du Téléthon, à 14 h 30, à la salle des fêtes.

Coussergues.

Théâtra avec la troupe « la Cazelle aux rires », à 15 heures, à la salle des fêtes.

Espalion.

Quine des aînés de l’hôpital, à 14 h 30, au centre Francis-Poulenc.

Flavin.

Bourse aux jouets, vêtements et matériel de puériculture, de 9 h 30 à 16 h 30, à la salle polyvalente.

Luc.

Quine du foot, à 14 h 30, à l’espace animation.

Marcillac-Vallon.

Quine de l’école publique, à 14 h 30, à la salle des fêtes.

Le Monastère.

Salon des orchidées, de 10 heures à 18 heures, à la salle polyvalente.

Montrozier.

Bourse petite enfance, de 9 heures à 16 heures, à la salle municipale de Gages.

Muret-le-Château.

Quine des aînés, à 14 h 30, à la salle des associations.

Najac.

Bourse du matériel de musique d’occasion, de 10 heures à 18 heures, à la salle des fêtes.

Onet-le-Château. Salon des artistes amateurs, de 10 heures à 12 heures, et de 13 h 30 à 18 heures, à l’Athyrium.

Pierrefiche.

Quine de l’école Saint-Martin-Pierrefiche, à 14 heures, à la salle des fêtes.

Pont-de-Salars.

Quine de la paroisse, à 14 heures, à la salle des fêtes.

Pruines.

Quine du relais paroissial, à 14 heures, à la salle socioculturelle.

Rieupeyroux.

Quine des écoles privées, à 14 heures, à la Maison pour tous.

Rignac.

Thé dansant animé par Sylvie Nauge, à 14 h 30, à l’espace André-Jarlan.

Rodez.

- Salon du chocolat, de 10 heures à 19 heures, à la salle des fêtes.

- Festival NovAdo, à 17 heures, à la MJC.

- Vide-greniers artistique, à la Menuiserie.

Saint-Christophe-Vallon.

Bourse aux jouets, de 8 heures à 17 heures, à la salle des fêtes.

Saint-Côme-d’Olt.

Quine des Clapotis d’Olt, à 14 heures, à la salle des fêtes.

Saint-Laurent-d’Olt.

Quine de l’école, à 14 heures, à la salle polyvalente.

Saint-Martin-de-Lenne.

Quine de l’école, à 14 heures, à la salle des fêtes.

La Salvetat-Peyralès.

Braderie, de 9 heures à 16 heures, à la salle polyvalente.

Sébazac-Concourès.

Marché de Noël, de 9 heures à 17 heures, à la Doline.

Vézins-de-Lévézou.

Théâtre avec la troupe « Cansons é répapiadas », à 15 heures, à l’espace vézinois.

Villecomtal.

Soirée théâtre, à 18 heures, au café du Dourdou.