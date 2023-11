Saint-Martin-de-Lenne. Les comités handisport et olympique de l’Aveyron sensibilisent les écoliers

Tout récemment, les élèves ont pu bénéficier de l’intervention du comité handisport et du comité olympique de l’Aveyron.

Dans un premier temps, les élèves ont été sensibilisés à la notion de handicap, qu’il soit physique ou mental. Ils ont pu réfléchir aux causes de ces handicaps, à leurs conséquences, aux difficultés de la vie et aux adaptations de la vie quotidienne mais aussi à celles des clubs de sport.

Ils ont ainsi pu se rendre compte du coût des installations, mais aussi du nombre très représentatif de clubs et de sports qui offrent aux personnes porteuses de handicap, la possibilité de pratiquer un sport.

Ils ont fait connaissance avec des athlètes dont certains tentent de se qualifier pour les prochains jeux olympiques.

Ils ont ensuite pratiqué le torball, conçu pour les personnes malvoyantes. Les yeux bandés, chaque élève sur un tapis délimitant son espace de jeu, devait marquer des buts grâce à une balle munie de grelots. Ils se sont ensuite essayés au volley-ball adapté, sans leurs jambes. Les élèves devaient donc avoir les fesses collées au sol en permanence.

La seconde intervention a retracé l’histoire des jeux olympiques en pointant la différence entre les jeux antiques et les jeux modernes : disciplines, place de la femme, but recherché. Ils ont comparé les disciplines, les valeurs, les symboles, et cherché à comprendre leur évolution.

Ils ont ensuite participé à un jeu de l’oie géant dont les questions portaient sur des valeurs de l’olympisme, des athlètes, des records, des défis physiques.

Dans un second atelier, il s’agissait tout d’abord de trouver des intrus parmi des photos et d’en expliquer la raison. Il fallait ensuite après avoir réalisé un parcours, replacer le nom d’un sport sur la photo correspondante.

Le troisième atelier consistait à jouer au memory des différents symboles et mascottes des jeux olympiques.

Ces interventions viennent en complément d’un travail fait en classe et dans le cadre du dispositif "Terre de jeux 2024".

Merci aux intervenantes pour la qualité des explications et des supports.