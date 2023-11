Aveyron : des démonstrations autour de la sécurité des patients à l'hôpital

Lors de la semaine nationale de la sécurité des patients, le Centre Hospitalier de Villefranche-de-Rouergue organise le 21 novembre et le 23 novembre, à l’intention des patients et des usagers, des stands d’informations et des mises en scènes sur les enjeux de la sécurité des patients mais aussi sur leurs droits.

"C’est l’occasion de renforcer la collaboration des professionnels, des patients et de leurs proches pour que la sécurité soit efficiente tout au long du parcours de soins", indique l’hôpital. Au cœur d’un bloc opératoire Une chambre de patient et un bloc opératoire seront reconstitués afin d’informer les usagers sur les incidences des bonnes pratiques au quotidien pour la sécurité des patients. Ils seront confrontés à une simulation de prise en charge grandeur réelle dite "chambre des erreurs" permettant de visualiser ou d’identifier les erreurs volontairement glissées sur la scène de soins. L’équipe d’hygiène hospitalière présentera les objectifs de la toilette de l’opéré avant son départ au bloc opératoire et les conséquences en termes de prévention des infections. Ce sera également l’occasion de démontrer par un test, si la désinfection des mains est bien réalisée et permettre à tous d’acquérir les bons gestes. Les techniciens du laboratoire présenteront leur activité d’analyses de biologie médicales et les techniques de prélèvements avec un atelier de prélèvement sanguin. "Il sera aussi proposé l’observation des cellules sanguines à l’aide d’un microscope", ajoute l’hôpital. "Enfin, les représentants des usagers de la Commission des usagers (CDU) démystifieront à l’aide d’un jeu de cartes les droits des usagers mais aussi présenteront leur rôle au sein de l’institution. L’objectif de ces journées est de permettre au patient d’être acteur de sa propre sécurité en l’associant aux soins qui lui sont prodigués en tant que partenaire". Rendez-vous le mardi 21 novembre et le jeudi 23 novembre de 14 h 00 à 16 h 30 – Salle des 2 piliers. Accès aux stands par la porte du monument historique du cloître de la Chartreuse